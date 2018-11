En acceptant la voiture de fonction et le garde du corps qui viennent avec le poste de chef parlementaire, Manon Massé risque de voir son image de femme «proche du monde» se détériorer, craint Mario Dumont, vendredi, dans sa chronique «Version Dumont».

Même s’il reconnaît que la voiture de fonction et le chauffeur qui vient avec peut être nécessaire pour des questions de sécurité, il se questionne sur le message envoyé par Québec solidaire et sa chef, qui a passé la campagne électorale à se dire «comme tout le monde» et «proche du monde ordinaire».

«Le monde ordinaire n’a pas de chauffeur, évoque Mario Dumont. Si moi j’étais un conseiller à Québec solidaire, je ne sais pas ce que j’aurais fait, mais je pense que j’aurais refusé.»

À son avis, le parti aurait pu se dire qu’il allait piger dans son budget pour embaucher une personne lorsque Manon Massé allait devoir se déplacer sur de longues distances plutôt que d’accepter la grosse voiture de fonction.

«Peut-être que je me trompe, mais j’ai l’impression qu’il y a une partie des électeurs et des militants de Québec solidaire qui vont être surpris et qui vont trouver que l’image du véhicule de fonction avec chauffeur détonne du message que passait en campagne électorale Québec solidaire», souligne-t-il.

«Je le dis en sachant qu’il y a quelque chose d’injuste là-dedans», tempère-t-il toutefois, soulignant qu’il est conscient que la chef de QS, en dépit des promesses électorales, devra se déplacer pour faire entendre son message.

«Tu as les mêmes besoins [que les autres partis]. Mais je ne sais pas si vous le savez, l’image, en politique, ça compte. Et quand l’image se détériore, tu payes.»