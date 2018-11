Le Roi Lion: les bandes-annonces de 1994 et 2018 sont absolument identiques

La bande-annonce de la nouvelle version du chef d’oeuvre des studios Disney a été dévoilée hier soir, lors du traditionnel match de l’Action de Grâce américaine de la NFL.

Et comme il fallait s’y attendre, l’humanité en entier a capoté.

Première bande-annonce pour la nouvelle version du Roi Lion

Moins de 24 heures plus tard, plus de 30 millions de personnes l’ont vue sur Facebook, tandis que plus de 10 millions l’ont visionnée sur YouTube.

C’est énormissime.

Et sur ces 40 millions de témoins oculaires, un petit génie a eu l’idée de mettre côte à côte les deux versions.

Le résultant est éloquent!

1994

capture d'écran

capture d'écran

2019

capture d'écran

capture d'écran

La technologie a tellement évolué en vingt-cinq ans!