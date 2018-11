Les petits commerçants en profitent aussi

Avez-vous profité du Vendredi fou, aussi appelé le Black Friday?

Les commerces ont été pris d'assaut dès leur ouverture vendredi matin, par des clients qui profitent de l'occasion pour acheter leurs cadeaux de Noël.

«J'ai économisé au moins 200 $!» s'est exclamée une cliente qui sortait du Best Buy de Saguenay. «C'est meilleur que le Boxing Day!» a-t-elle ajouté.

«C'est sûr que c'est une belle journée pour acheter les cadeaux, a dit un autre. Surtout dans l'électronique, où les rabais sont vraiment intéressants!»

Les commerces indépendants, comme Jeux Vidéo Hytech, au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi, ou le Centre Hi-Fi, sur le boulevard Talbot, vendent exactement au même prix que les grandes surfaces.

«C'est un rabais offert par le fabricant, et non par les commerçants, a expliqué Sébastien Tremblay, de Jeux Vidéo Hytech. Donc, on peut vendre au même prix qu'un Walmart ou un Best Buy sans perdre d'argent.»

«Les fabricants protègent les consommateurs, et c'est ça qui est intéressant!» a renchéri Rémy Martin du Centre Hi-Fi.