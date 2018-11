Manon Massé a fait la demande pour un véhicule de fonction hybride, dit GND

La chef parlementaire de Québec solidaire Manon Massé a fait la demande pour que le véhicule de fonction qui lui sera assigné en soit un hybride, a confirmé son leader parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois, vendredi, en entrevue à LCN.

«C’est la demande que Manon a faite. Elle a demandé, si c’était possible, d’avoir un véhicule hybride. Et on verra si c’est possible ou non, mais on l’espère», a indiqué le député de Gouin.

Les solidaires n’ont pas encore eu de réponse du ministère de la Sécurité publique (MSP) à ce sujet, mais cela ne devrait tarder.

Devant les critiques reprochant à Manon Massé d’être en contradiction avec son image de femme «proche des gens» en acceptant une voiture de fonction et un chauffeur, Gabriel Nadeau-Dubois estime que le débat est ailleurs.

«La sécurité des gens, on ne devrait pas faire de la politique avec ça. Manon Massé était au débat des chefs, elle a été beaucoup exposée au public durant les derniers mois. Elle a d’ailleurs été protégée par la Sûreté du Québec tout au long de la campagne électorale et c’est une sécurité qui a été utile à plusieurs moments», souligne-t-il, admettant avoir lui-même eu peur pour sa sécurité à quelques reprises.

«Je ne pense pas que ça l’a empêchée d’être proche des gens, poursuit Gabriel Nadeau-Dubois. Ce qui fait que Manon est proche des gens, ce n’est pas le fait d’avoir un véhicule ou non, c’est son message, c’est sa personne, c’est sa proximité avec les gens lorsqu’elle les rencontre.»

Une approche non partisane

Gabriel Nadeau-Dubois en a profité pour saluer l’approche non partisane de tous les partis impliqués lors des négociations pour la reconnaissance du Parti québécois et de Québec solidaire en tant que groupes parlementaires officiels à l’Assemblée nationale.

«On a été très content de voir que quand on abordé cette question-là lors des négociations, tout le monde a accepté de ne pas en parler, de ne pas traiter de cette question dans le cadre des négociations, parce que tout le monde s’entendait pour dire qu’on ne négocie pas sur la sécurité des gens.»

Il rappelle que c’est à la recommandation du ministère de la Sécurité publique que les quatre chefs des groupes parlementaires ont accepté d’occuper une voiture de fonction et la sécurité qui l’accompagne.

Amir Khadir en voiture de fonction?

Est-ce que l'ex-député solidaire Amir Khadir, connu pour son côté anti-establishment, aurait lui aussi accepté la voiture de fonction?

«Je ne pourrais pas parler pour lui, ce que je sais, c’est que QS a beaucoup grandi depuis l’époque où Amir en était un des porte-paroles, QS a changé, QS était présent au débat des chefs, Manon (Massé) a été beaucoup plus exposée médiatiquement que les porte-paroles de QS l’ont été par le passé, alors la situation a changé et je suis convaincu que placés dans la même situation, les précédents porte-paroles auraient pris la même décision», a-t-il dit.

L’environnement comme ligne d’attaque

Comme au cours de la campagne électorale, Gabriel Nadeau-Dubois promet de talonner le gouvernement sur la question «incontournable» des changements climatiques.

«On ne peut pas être un chef d’État en 2018 et ne pas mettre la question des changements climatiques dans son agenda. C’est une question de responsabilité envers les générations futures», évoque-t-il.

Québec solidaire s’attend donc à entendre le premier ministre François Legault détailler son plan environnemental au cours de son discours de mardi.

«On est de plus en plus impatient de le voir», souligne GND.