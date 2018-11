Plusieurs secteurs à éviter dans la région de Montréal

De nombreux travaux vont compliquer les déplacements cette fin de semaine. Les secteurs de l’échangeur Turcot, du pont Honoré-Mercier, du pont Champlain et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront notamment à éviter.

Autoroute 15 nord - pont Champlain

L’autoroute 15 nord sera fermée, entre la sortie 58 et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

Le boulevard de La Vérendrye sera fermé en direction est, entre la rue Galt et l’autoroute 15, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les bretelles de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 15 nord (Décarie) et pour l’autoroute 20 ouest (vers Lachine et Dorval) seront fermées de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera aussi fermée selon le même horaire.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest pour l’autoroute 15 nord qui sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

À noter que l’entrée de la rue Sherbrooke sera également inaccessible.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake/ Rive-Sud (route 138 ouest) sera fermé de samedi 1 h à lundi 5 h. En direction de Montréal, la circulation se fera à contresens avec une voie par direction, selon le même horaire.

Par conséquent, l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest sera aussi fermée. Un détour est possible via l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Échangeurs Montréal-Ouest/ Angrignon

La sortie 64 de l’autoroute 20 est sera complètement fermée, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 62 pour les boulevards de La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon.

La rue Notre-Dame ouest sera fermée, dans les deux directions, entre l’avenue Dollard et le boulevard Angrignon, de vendredi 23 h à lundi 5 h. En direction ouest, les automobilistes pourront passer via le boulevard Angrignon, rue Cordner, rue Senkus, rue Saint-Patrick et avenue Dollard/ Saint-Pierre. En direction est, un détour est ptécu via l’avenue Dollard, faire demi-tour à l’endroit prévu, rue Saint-Patrick et boulevard Angrignon.

L’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l’autoroute 20 ouest (vers pont Mercier, aéroport), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

L’autoroute 25 nord sera complètement fermée, entre la sortie 90 de l’autoroute 20 ouest à Longueuil et l’entrée de l’avenue Souligny à Montréal, en incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Un détour est possible via la sortie 90, route 132 ouest jusqu’au pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier, rue Notre-Dame, rue Dickson et avenue Souligny.

En raison de ces fermetures, les bretelles de la route 132 est et ouest pour l’autoroute 25 nord seront inaccessibles, de vendredi 22 h à samedi 9 h. Même chose pour les entrées de la rue de l’Île-Charron et du boulevard Marie-Victorin est et ouest qui seront fermées selon le même horaire.

L’autoroute 25 sud sera fermée, entre la sortie 4 et la route 132 sur la Rive-Sud, en incluant le tunnel, de samedi 23 h 59 à dimanche 9 h. Un détour sera possible via l’avenue Souligny, rue Dickson, rue Notre-Dame, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier et route 132 est ou ouest.

De ce fait, dans l’échangeur Anjou, la bretelle de l’autoroute 40 ouest pour l’autoroute 25 sud sera fermée, de samedi 23 h à 10 h. Tout comme l’entrée de l’avenue Souligny et des rues Tellier et des Futailles qui sera fermée selon le même horaire.

Pont Champlain

L’autoroute 10 est Bonaventure sera complètement fermée, vers le pont Champlain à la sortie 4, de vendredi 22 h à lundi 5 h. De ce fait, la sortie 5 pour l’Île des Sœurs sera aussi fermée.

À noter également la fermeture de la sortir 57-N, de vendredi 22 h à lundi 5 h.