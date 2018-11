Prêts pour le Vendredi fou

La guerre au rabais bat son plein aujourd’hui à l’occasion du Vendredi fou. Les commerçants ont multiplié les commandes et certains ont même triplé leurs effectifs pour répondre à cet «engouement monstre».

Depuis les dernières années, les commerçants interrogés par «Le Journal de Québec» voient leurs chiffres d’affaires exploser à l’occasion du Vendredi fou, toujours de plus en plus populaire.

Tous les employés sont à l’horaire, précisent les commerçants, qui ont même engagé des effectifs supplémentaires pour l’occasion.

C’est le cas à la Maison Adam, où dix employés supplémentaires seront en poste pour répondre à la forte demande.

«D’année en année, ça augmente. Je m’attends à ce que ce soit encore plus fort que l’an dernier», affirme le propriétaire José Adam, qui a accueilli près de 800 clients l’an dernier, soit plus du double de son achalandage régulier.

«La popularité est toujours très grande pour les télévisions», indique-t-il, précisant que les rabais varient entre 20 et 40 % sur certains modèles.

Les employés des magasins Latulippe de Québec et Lévis s’attendent aussi à être assaillis par les consommateurs.

«L’année dernière, on avait essayé et ça avait été phénoménal. On s’attend donc à plus cette année», affirme Pierre Poitras, directeur marketing pour les magasins Latulippe de Québec et Lévis.

Ouverture devancée

Aux Galeries de la Capitale, le directeur Stéphan Landry affirme que le centre d’achats ouvrira ses portes au moins une heure plus tôt, pour répondre à la demande de quelques commerçants qui lanceront le bal avant 9 h. «S’il y a des files à 6 h, nous serons prêts à ouvrir, assurément», dit-il.

Les soldes sont aussi devancés chez Ameublement Tanguay, alors que les spéciaux sur l’électronique ont été lancés en ligne, hier soir.

«L’engouement est assez monstre en magasin, dès l’ouverture à 9 h, puisque c’est premier arrivé, premier servi. L’an dernier, nous avons eu trois fois plus de clients que lors d’une journée régulière», affirme Ichrak Zahar, directrice marketing chez Ameublement Tanguay, précisant que certains téléviseurs présentent des rabais de 2000 $.

Sécurité renforcée

Exceptionnellement, aujourd’hui, les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) assureront la circulation près des Galeries de la Capitale sur l’autoroute Robert-Bourassa, à l’angle du boulevard Lebourgneuf.

«Le nombre de nos agents de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur a été doublé», affirme le directeur du centre commercial.

M. Landry s’attend lui aussi à surpasser les 50 000 clients de l’an passé, vu l’ampleur que prend l’événement.

«La journée du Vendredi fou est devenue la deuxième plus achalandée aux Galeries de la Capitale. La première reste le 22 ou le 23 décembre, selon la température», indique-t-il.

Le Vendredi fou en chiffres

2,8 millions $ de Québécois ont l’intention de magasiner lors du Vendredi fou

957 millions $: les dépenses des Québécois

346 $: les dépenses personnelles moyennes

69 % des achats destinés aux cadeaux de Noël

43 % des achats sont en électronique et informatique

39 % en vêtements et accessoires de mode