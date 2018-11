Ses jambes sont «en feu» même s’il est paraplégique

Une jeune famille de Saint-Jérôme vit l’enfer depuis un an parce que les médecins n’arrivent pas à atténuer les douleurs chroniques d’un papa qui a perdu l’usage de ses jambes dans un accident de motocross l’année dernière.

L’histoire de Jean-Sébastien Racicot avait touché les lecteurs du Journal l’an dernier alors qu’il mordait dans la vie même s’il venait de perdre l’usage de ses deux jambes dans un accident de motocross.

Quelques jours après l’événement, sa conjointe avait mis au monde leur premier enfant, Ludovick.

Mais la situation a changé puisqu’il souffre d’atroces douleurs fantômes. Même de puissants antidouleurs n’atténuent pas le mal.

«Imaginez se faire driller le genou par une perceuse ou avoir les jambes dans le feu. C’est la seule façon de vous l’expliquer», illustre M. Racicot.

L’homme de 26 ans circulait sur un chemin de terre, le 20 mai 2017, quand il a réussi à éviter un camion qui se dirigeait en sens opposé. Mais il n’a pas pu empêcher l’impact avec la remorque du camion.

Il a bien failli y rester, mais il s’en est sorti­­­ avec deux poumons perforés, des côtes fracturées et la colonne vertébrale pratiquement sectionnée. Sa conjointe, Jence Théberge-Pantoja était alors enceinte de huit mois.

«La naissance de Ludovick m’a empêché de sombrer à ce moment-là. C’était magnifique malgré tout, mais la dure réalité de ma situation m’a vite rattrapé», lance M. Racicot.

Morphine quotidienne

Le paraplégique a commencé à ressentir des douleurs insupportables au point où il a même dû prendre l’équivalent de plus de 800 mg de morphine par jour, sans résultat. Le calvaire persistait.

«Ils appellent cela des douleurs fantômes», explique le jeune homme en précisant qu’elles n’ont rien de fantôme, selon lui.

Le cannabis n’a pas vraiment fonctionné. Son spécialiste en douleur chronique lui a prescrit des antidépresseurs, qui n’ont finalement pas eu d’effet positif. M. Racicot a continué à se tordre de douleur sur son fauteuil roulant.

«On n’a plus de vie, on ne dort plus ensemble, ce n’est pas facile pour un couple. Il y en a qui se séparent pour moins que ça», dit Mme Théberge-Pantoja, qui affirme n’avoir jamais aimé un homme autant que lui.

Cri du cœur

Le couple lance un véritable cri du cœur pour que M. Racicot puisse recevoir des traitements, même expérimentaux.

«Il doit bien y avoir quelque part dans le monde des études cliniques pour un nouveau traitement contre la douleur ou des recherches universitaires?», questionne la jeune maman.

M. Racicot estime que leur vie est littéralement hypothéquée par ses nombreuses crises de douleur.

L’homme dénonce aussi le fait que les médecins ne se parlent pas. Il affirme que le neurochirurgien de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ne parle pas au médecin spécialiste de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

«Quand j’ai passé la journée à avoir mal à l’extrême, je pense au suicide. Quand je n’ai pas mal, la vie est belle avec ma famille malgré mon handicap», conclut-il.