Après avoir reconnu le Parti québécois et Québec solidaire comme groupes parlementaires, le gouvernement entend «moderniser» l’Assemblée nationale pour éviter que des négociations comme celles survenues au cours du dernier mois ne se répètent.

C’est ce qu’a évoqué le leader parlementaire du gouvernement Simon Jolin-Barrette, vendredi, en entrevue à «La Joute».

«Pour moi c’est clair qu’ultimement, il faut pérenniser cette situation-là parce qu’on est dans une situation de pluralisme politique», a-t-il souligné.

Pour le député de Borduas, les règles de l’Assemblée nationale sont remplies de reliquats d’une autre époque et il entend s’attaquer au problème dès le présent mandat.

«On est dû pour moderniser l’Assemblée nationale, il y a plusieurs incohérences dans notre Parlement, note-t-il. Les règles ont été développées pour le bipartisme et on se retrouve parfois avec des reliquats dans les règlements de l’Assemblée nationale qui font en sorte qu’on se demande pourquoi c’est là et comment ça a été mis là.»

Un comité de travail avait été mis sur pied avant la dernière élection sur la modernisation de l’Assemblée nationale, sans que des solutions soient adoptées. M. Jolin-Barrette estime que le travail pourra se poursuivre de façon non partisane «avec l’ensemble des formations politiques» au cours des prochaines années afin de rattraper le retard de l’Assemblée nationale par rapport aux autres Parlements de type britannique comme celui du Québec.

«Qu’on pense au vote électronique ou qu’on pense à la façon dont se déroule la période des questions, je pense qu’il y a des choses qu’on peut améliorer.»