«Souveraines»: quand la femme se lève

La difficulté qu’ont les femmes à prendre le pouvoir détenu par les hommes est habilement présentée par un collage réussi entre le passé et le présent dans la pièce «Souveraines», jouée au Théâtre du Quat’Sous.

Dans ce texte de Rose-Maïté Erkoreka mis en scène par Marie-Josée Bergeron, les tribulations d’une troupe de théâtre amateur de la banlieue de Montréal sont entrecoupées d’extraits vidéo de femmes d’État et de morceaux de textes classiques, comme «Macbeth» de Shakespeare. Cette approche offre une perspective historique intéressante en plus d’approfondir les dilemmes intérieurs et les barrières imposées par la société que doivent surmonter les femmes qui veulent prendre leur place au soleil.

Confrontation

S’affrontent ainsi Maïa (Rose-Maïté Erkoreka), une comédienne intelligente, mais qui vivote et manque d’assurance, et Phil (Sébastien Dodge), le charismatique meneur autoritaire de la troupe qui n’accepte aucun point de vue autre que le sien. Chacun propose son projet pour la prochaine pièce à monter par leur troupe amateur. Leurs collègues devront donc trancher par vote, ce qui créera forcément des dissensions.

Avec un méchant d’un côté et une héroïne de l’autre, les deux personnages principaux donnent le ton au récit principal. L’homme est prêt à tout pour garder le pouvoir, tandis que la femme ne sait pas trop comment y arriver autrement qu’en montrant ses qualités, ce qui semble malheureusement insuffisant.

C’est entre les deux que se jouent des zones d’ombre, incarnées par les autres personnages qui se rangent soit inconditionnellement d’un côté ou qui hésitent pour diverses raisons. On y remarque notamment que les femmes ne sont pas solidaires entre elles et que les hommes savent reconnaître les mérites de Maïa.

Bianca (Amélie Bonenfant), Marie (Anne-Marie Levasseur), Betty (Lise Martin), Will (Éric Paulhus) et Francis (Simon Rousseau) sont ces protagonistes dont les valeurs, les intérêts ou les désirs entrent parfois en contradiction.

Un écho

Les échanges entre ces comédiens du dimanche donnent lieu à plusieurs moments drôles qui viennent alléger la tension créée par le déchirement de la troupe. Et les états d’âme de Maïa, soulignés avec pertinence grâce à des apartés tirés de textes d’époque ou d’extraits vidéo, permettent de ressentir ce que vivent celles qui aspirent à diriger.

Malgré un jeu inégal et des personnages parfois stéréotypés, cette production réussit à faire réfléchir sur un sujet qui demeure pertinent en raison du plafond de verre qui bloque toujours le pouvoir aux femmes.

La fin, avec le discours de la victoire de Pauline Marois, qui n’était certes pas reconnue pour son charisme, est touchante et offre un écho intéressant aux mots prononcés en 2012 par la seule femme première ministre de l’histoire du Québec.

La pièce «Souveraines» est présentée au Théâtre du Quat’Sous jusqu’au 8 décembre.