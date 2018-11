The Weeknd encore accusé de plagiat

The Weeknd est accusé par trois anciens membres du groupe Sonic Religion, Scott McCullouch, Brian Clover et Billy Smith d'avoir emprunté une partie de piano de leur chanson I Need to Love pour son titre A Lonely Night.

Ils affirment avoir tenté de vendre plusieurs de leurs chansons via un label en 2016, et que deux semaines avant la sortie de l'album Starboy, sur lequel se trouve le titre, les patrons de la maison de disques leur ont rendu les droits en leur disant que personne ne voulait les acheter.

«On avait cette chanson pour Pop Idol, mais ils ne l'ont jamais utilisée, puis un label a tenté de la vendre, mais ça ne s'est pas fait, explique Brian Clover à la BBC. Donc on l'a récupérée, ils nous ont rendu les droits de la chanson.»

Le musicien explique qu'il a entendu les similarités entre sa chanson et celle de The Weeknd alors que cette dernière passait dans un supermarché où il faisait ses courses.

Pour lui, cette situation est «frustrante», car il avait toujours rêvé d'être crédité sur un album d'une grande vedette. C'est sans doute pour cela que lui et ses anciens collègues ont d'abord tenté de résoudre ça à l'amiable, sans succès visiblement.

Il pense que le rappeur a pu avoir leur titre entre les mains à cause d'un compositeur du label auquel ils ont envoyé leurs chansons et qui a travaillé sur Starboy.