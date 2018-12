Thierry Carries a l’entraide tatouée sur le cœur

Cet automne, à «Du coeur et des bras», de généreux motards sont venus prêter main-forte à l’équipe afin de contribuer à la vie de gens qui en ont besoin. Parmi eux, Thierry Carries, alias Waterflow, qui a fait de l’entraide une véritable mission de vie.

En tant que membre des Hilarious Riders, vous avez participé à «Du coeur et des bras». Comment cette aventure a-t-elle débuté?

L’équipe recherchait des clubs de moto qui se démarquent par leur implication sociale, et elle nous a contactés. Comme la cause rejoignait nos valeurs et notre manière de faire, nous avons accepté. Elle porte un beau message d’entraide, et c’est ce qui me plaît. Chaque fois, les gens nous ont reçus à bras ouverts, et c’était agréable de partager ces moments avec eux. On réalise que même les petits gestes sont importants. Que ce soit pour aider des gens victimes d’inondations ou des jeunes aux prises avec un handicap, ça nous rappelle de prendre soin des gens près de nous. Le cours de l’existence change parfois tellement rapidement qu’on ne voit rien venir... Et quand ça se produit, on a besoin de soutien moral ou financier, parfois des deux.

Même si vous faites partie d’un club de motards, vous semblez loin de l’image du dur à cuire!

En fait, la plupart des motards du Québec sont extrêmement gentils. Ils viennent souvent nous prêter main-forte lors de nos événements. Le monde des motocyclistes est généralement très positif. Avec les Hilarious Riders, nous avons créé un club qui prône des valeurs liées à la famille, au partage, à l’entraide. Nous posons des gestes concrets pour aider les gens.

Seriez-vous un motard au coeur tendre?

(Rires) Oui, nous sommes des «bikers» au coeur tendre... et nous nous assumons complètement! Nous célébrerons nos 20 ans d’existence en 2019.

Pouvez-vous nous donner un exemple des missions que les Hilarious Riders ont remplies?

Nous en avons fait, des choses! Nous avons, entre autres, assuré la sécurité pour la Marche contre les cancers des femmes; soutenu Héma-Québec avec Sang pour sang, une opération visant à contrer l’anémie falciforme. Nous avons nos petits lutins. Durant le temps des fêtes, nous apportons des cadeaux aux enfants défavorisés. Récemment, nous avons fait la distribution d’effets scolaires à la rentrée. Une équipe a travaillé à reconstruire une école à Haïti et à soutenir les orphelinats. Elle a même apporté du matériel médical pour approvisionner des cliniques sur place.

Les enfants sont-ils au coeur de votre action?

Oui, car, comme on le dit si bien, ils sont notre avenir. Nous participons d’ailleurs au Sommet de la jeunesse et, toute l’année, nous nous rendons dans les écoles pour parler aux jeunes. Nous les incitons à rester à l’école et à faire de bons choix dans la vie. Par notre image et nos métiers, nous sommes près des jeunes, ils peuvent s’identifier à nous. Parmi les Hilarious Riders, il y a des policiers, des pompiers. Moi, je suis «trader».

Avez-vous grandi avec ces valeurs d’entraide?

Oui, mes parents sont des gens très généreux qui donnent beaucoup de leur temps. Ces valeurs m’ont été inculquées dès mon plus jeune âge. C’est d’ailleurs pourquoi notre engagement vise les enfants: nous sommes conscients que nous pouvons avoir sur eux un impact à long terme.

Que vous apporte cet engagement?

Cet engagement est un beau legs pour moi, mais aussi pour ma famille. J’ai deux filles de 8 et 10 ans. Récemment, nous sommes allés porter des vêtements à des femmes dans un refuge. Ça me rend fier de constater que j’ai transmis quelque chose à mes filles et à notre société. Les enfants des Hilarious Riders participent à nos missions. Même s’ils n’ont pas de motos, ils portent leur veste et nous considérons que, par leur génétique, ils sont déjà des membres des Hilarious Riders! (rires)

Quel a été le projet le plus touchant pour vous?

Il y a deux ans, nous avons créé un événement de grande envergure pour encourager la persévérance à l’école. Ça nous a permis d’amasser des fonds pour la cause. Au début, les jeunes semblaient manifester des craintes face à nous, mais ils ont vite compris qui nous étions et nous ont épaulés dans notre mission.

Y a-t-il eu une mission particulièrement difficile?

La plus difficile, ç’a été la mission à Haïti pour y reconstruire des écoles. Voir la pauvreté qui règne là-bas, c’était difficile. En même temps, il y avait tellement de belles choses à voir.

En terminant, pourquoi vous surnomme-t-on «Waterflow»?

Au sein des Hilarious Riders, nous avons tous un surnom. «Waterflow» est le mien. Comme l’eau, je m’adapte à mon environnement. L’eau peut être douce ou féroce; cela me décrit très bien...

