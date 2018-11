Trudeau et Pena Nieto discutent au téléphone

Le premier ministre Justin Trudeau et le président du Mexique ont discuté vendredi des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les exportations canadiennes et mexicaines d’acier et d’aluminium.

M. Trudeau et le président Enrique Pena Nieto, dont le mandat prend fin le 1er décembre, ont «convenu de continuer à exercer des pressions pour que ces droits soient éliminés», a précisé, par communiqué, le bureau du premier ministre canadien.

Les deux hommes ont aussi abordé les étapes à venir concernant le nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), qui va remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain.

Celui-ci devrait être ratifié la semaine prochaine lors de la rencontre du G20 à Buenos Aires, en Argentine.