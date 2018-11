Vendu 500$, une unité de stockage cachait 7,5 M$

Dan Dotson, le populaire animateur de l’émission la «Guerre des enchères» aux États-Unis a vendu sans le savoir une unité de stockage dans laquelle étaient cachés 7,5 millions de dollars en argent comptant.

Dan Dotson a l’habitude de vendre aux enchères des unités de stockage non-réclamées. La valeur de ces casiers est évaluée approximativement, et les acheteurs les visitent parfois avant l’encan.

Il n’est toutefois pas possible de fouiller à fond ces unités, qui quelquefois, réservent bien des surprises.

L’animateur a appris le week-end dernier lors d’un événement qu’il avait vendu une unité qui cachait 7,5 M$.

«Une femme asiatique âgée à la table à côté de moi me regardait comme si elle voulait me dire quelque chose», a raconté l’encanteur au média The Blast.

«Elle a fini par me dire que son mari travaillait avec un gars qui m'avait acheté une unité pour 500 dollars et avait trouvé un coffre-fort à l'intérieur.»

L’homme a emporté le coffre-fort chez un serrurier qui l'a ouvert, et ils y avaient découvert 7 500 000 dollars en espèces.

Les choses se sont toutefois compliquées.

Un avocat a contacté l’homme qui a fait la découverte, et a offert 600 000$ en récompense pour avoir retrouvé les millions de dollars.

Les nouveaux propriétaires auraient refusé, mais ont ensuite accepté une deuxième offre de garder 1,2 million de dollars et de restituer les 6,3 millions restants.

Dan et Laura disent que la découverte est sans aucun doute le casier le plus précieux qu’ils aient jamais vendu.