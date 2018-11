«Ça finit bien la semaine»: un spécial de Noël en humour

Julie Bélanger et José Gaudet, les animateurs de «Ça finit bien la semaine», ont enregistré, en début de semaine, une émission spéciale de Noël placée sous le signe du rire avec Cathy Gauthier, Pierre Hébert et François Bellefeuille.

Le rendez-vous sera diffusé le 30 novembre, à compter de 19 heures à TVA, et sera le dernier de l’année.

Le choix de prioriser l’humour s’est imposé à l'équipe. «L’automne est généralement long et, cette année, la neige est arrivée plus tôt que prévue, a avancé Mélanie Robichaud, productrice au contenu. On a donc eu envie d’insuffler de la bonne humeur et des rires à notre public. En plus, le choix des invités a été facile. Cathy Gauthier, Pierre Hébert et François Bellefeuille viennent régulièrement et on les aime beaucoup.»

Marmotte en folie

Très occupé par sa tournée, sa nouvelle émission en janvier et la préparation du Gala les Olivier qu’il animera avec Philippe Laprise, Pierre Hébert a été taquin tout long de l’entrevue. Mais comme à chacune de ses présences sur le plateau, Julie Bélanger et José Gaudet lui ont réservé un jeu surprenant.

«On a trouvé un format géant du jeu Tape la marmotte, a expliqué Mélanie Robichaud. On a eu l’idée d’installer Pierre Hébert au centre et de mettre des invités surprises dans les trous.»

Évidemment, l’enregistrement de ce segment a tourné en folie, Pierre Hébert maniant la matraque plus que de raison.

Entre chaque entrevue, la production a eu l’idée de faire appel aux «jingles sisters» Marie-Ève Janvier, Brigitte Boisjoli et Guylaine Tanguay. Les trois chanteuses ont donc interprété de courts extraits de classiques de Noël avant chaque pause publicitaire.

Cathy Gauthier, nouvelle maman depuis quelques mois, a ensuite raconté aux animateurs hilares son accouchement loufoque qui a duré près de 30 heures, en plus d’avouer avoir hâte de revenir sur scène.

Nouveau look

Dernier invité de la soirée, François Bellefeuille avait réservé une surprise à l’équipe de «Ça finit bien la semaine». L'humoriste a dévoilé un nouveau look, cheveux attachés, avouant que si cela lui arrive fréquemment en privé, c’était la première fois qu’il se présentait ainsi sur un plateau de télé.

«Je suis dans une phase où je suis écoeuré de mes cheveux, j’aurais le goût de me les raser, mais ça va passer, a-t-il plaisanté en entrevue avec l’Agence QMI. Je les attache plus souvent, mais pas en spectacle, car ça fait partie du personnage. J’ai décidé de ne plus être prisonnier de mon image. Pour vrai, si tu me reconnais pas les cheveux attachés, nos vies se séparent maintenant (rires).»

L’enregistrement de l’émission s’est terminé par le segment autour du bar, avant que le mixologue Maxime Boivin prépare un cocktail original. Les animateurs en ont profité pour parler des traditions de Noël avec Guylaine Tanguay.

«J’aimais quasiment mieux la préparation que le jour de Noël, a confié la chanteuse à l’Agence QMI. Des semaines avant Noël, je simulais des maux de ventre pour ne pas aller à l’école et pour rejoindre ma mère et mes tantes, chez ma grand-mère, qui cuisinaient, qui chantaient et qui prenaient parfois un petit verre. Ça sentait toujours la bonne bouffe.»