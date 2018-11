Des travaux «d’enfer» l’empêchent d’aller à l’école

Un adolescent lavallois qui se déplace en fauteuil motorisé ne peut pratiquement plus aller à l’école depuis un mois en raison de travaux d’aqueduc devant sa maison, qui rendent la chaussée trop dangereuse.

«C’est un enfer qu’on vit», rage sa mère, Chantal Picard, résidente de Laval.

Voilà un mois que cette mère de famille vit dans le chantier qu’est devenue la rue Dupont.

Devant chez elle, des cônes, des camions et des murets de béton rendent la circulation très difficile.

Au passage du «Journal», jeudi, le signaleur routier hésitait à laisser passer la voiture dans la rue.

En tout temps, le va-et-vient de camions lourds complique la vie des piétons, qui n’ont pas de trottoir.

Depuis le début des travaux, son fils Kevin Marleau s’est rendu à l’école quatre fois seulement. Le reste du temps, la chaussée n’est pas sécuritaire.

«Je trouve ça plate [de manquer l’école], confie-t-il. J’ai peur de tomber.»

Transport adapté

Âgé de 16 ans, l’adolescent est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne et se déplace en fauteuil motorisé.

Chaque matin, un transport adapté vient normalement le chercher dans l’entrée de sa maison.

Or, en raison des travaux d’aqueduc et d’égouts, la voiture l’attend à une vingtaine de mètres plus loin, dans la rue.

Ainsi, Kevin doit traverser une butte temporaire dans l’entrée de sa cour.

Mais, puisque la traversée est abrupte, la neige, la glace et les trous rendent le chemin périlleux, déplore sa mère. Il a d’ailleurs failli tomber une fois.

«Il faut que ce soit stable, sinon il pourrait déraper, dit Mme Picard. C’est un fauteuil électrique de 450 livres, pas un tout-terrain !»

Par ailleurs, elle déplore que la Ville ne déneige pas bien la rue et que son contrat de déneigement résidentiel ne soit pas honoré.

«Je pellette ma vie pour essayer de sortir d’ici. Mais c’est impraticable», dit-elle.

La ville veut l’aider

Il y a une dizaine de jours, la butte a été refaite pour adoucir la pente, mais Mme Picard ne la trouve toujours pas sécuritaire.

Quelques fois, la femme n’a pas pu aller travailler parce que son entrée était bloquée.

Du côté de la Ville de Laval, on répond que des rencontres ont eu lieu avec Mme Picard pour l’accommoder, et que cette dernière était récemment satisfaite.

«Si jamais elle nous contacte, on a prévu d’aller l’aider. On ne veut pas la bloquer chez elle, ce n’est pas l’objectif», dit Sarah Bensadoun, porte-parole de la Ville.

«C’est ridicule»

«Ils n’ont rien fait de correct jusqu’à maintenant. C’est ridicule, ils veulent bien paraître», répond Mme Picard.

Par ailleurs, la Ville reconnaît que le chantier de 16 millions $ a des impacts sur les résidents.

«Malheureusement, ce sont des travaux importants qu’on doit réaliser. L’objectif, c’est d’atténuer au maximum les impacts», dit Mme Bensadoun.

Les travaux d’aqueduc devraient se terminer la semaine prochaine. Or, le chantier ne sera pas fermé avant la fin 2019.