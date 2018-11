Fiasco de SM: Bernard Poulin touche 7 M$ et le fisc perd 6 M$

Près de 7 millions $. C’est la somme que Bernard Poulin aura finalement soutirée de la firme d’ingénierie qu’il a fondée, Groupe SM, avant que celle-ci ne devienne insolvable, cet été. Le fisc perdra 6 millions $ dans cette triste aventure.

Au début du processus de restructuration de SM, les comptables croyaient que Poulin avait pris 2,9 millions $ dans l’entreprise, mais en fait, c’était deux fois plus.

«Quand on est entrés au dossier, on s’est fiés aux registres comptables, mais on a gratté un peu plus et on a scruté les variations dans les différents comptes de banque», raconte le contrôleur Martin Franco du cabinet Deloitte.

«Sept millions de dollars, pour une entreprise qui est en difficultés financières, c’est beaucoup d’argent», note M. Franco.

Pourquoi ces retraits? «Pour l’instant, on considère que ce sont des sommes qui ont servi pour des dépenses personnelles de M. Poulin», répond le spécialiste. On sait que des fonds ont notamment permis à Poulin de se louer un condo à Miami.

Rappelons que Bernard Poulin est accusé de fraude et de corruption dans une affaire de contrats truqués à Montréal.

Les autorités fiscales déboutées

Les déboires de SM coûteront cher aux contribuables, qui perdront 6 millions $ en raison de la façon astucieuse dont la vente de l’entreprise a été structurée.

L’acquéreur est Thornhill Capital, contrôlé par Pierre-Yves Méthot et François Gaudreau.

Thornhill ne reprendra toutefois pas la filiale Personnel SM, qui emploie tous les salariés de Groupe SM et qui sera vraisemblablement mise en faillite. Or, Personnel SM doit 6 M$ en retenues à la source aux autorités fiscales.

Revenu Québec et Revenu Canada se sont opposés à la transaction, mais la Cour supérieure l’a approuvée il y a deux semaines. L’opération mise en œuvre par Thornhill «n’est pas frauduleuse», a tranché la juge Chantal Corriveau.

L’AMF donne sa bénédiction

La perte sèche que subiront les gouvernements n’a pas empêché l’AMF d’accorder une autorisation à Thornhill pour décrocher des contrats publics au Québec.

Ce feu vert était essentiel à la transaction, une grande part des revenus de SM provenant du public. L’entreprise travaille notamment pour la Ville de Québec, au pont Champlain et à l’échangeur Turcot.

La somme que déboursera Thornhill pour SM n’a pas été dévoilée, mais elle est de moins de 40 millions $, alors que l’entreprise avait des créances de plus de 135 millions $. La firme montréalaise Fiera Capital participera au financement de la transaction.

La vente de SM à Thornhill devrait permettre de sauver environ 665 des 700 emplois dans l’entreprise.

Notons que M. Gaudreau est actionnaire de SC 360, une firme d’infrastructures de télécommunications, un secteur dans lequel SM est également active.