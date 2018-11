«Je voulais faire ce métier pour m’amuser» - Fabien Cloutier

Beauceron d’origine, mais citadin d’adoption, Fabien Cloutier a conservé le meilleur des deux mondes. Acteur, humoriste, auteur et metteur en scène, il tient la vedette dans «Léo», sur Club illico. Dans cette nouvelle série humoristique, il expose avec humour quelques réalités de la vie en région. Si on peut sortir un homme de la Beauce, on ne peut pas sortir la Beauce d’un homme...

Fabien, donne-nous un aperçu de ton personnage, Léo. Qui est-il?

Léo arrive à 40 ans. Son meilleur ami s’est fait une blonde. Il n’a jamais eu de vrai travail. Il a beau avoir une relation avec son père et ses vieux amis, il se rend compte qu’il s’ennuie. Il ne veut plus vivre cette vie. Il est rendu ailleurs. Pour se réaliser, il faudrait qu’il trouve l’amour et un boulot. C’est assez simple, comme désir, mais c’est fondamental. Je pense que ça fait partie des choses qu’on va apprécier chez ce personnage: il est authentique, vrai, il se confie, il ose dire les choses. Il peut aussi admettre qu’il s’est trompé et se remettre en question. Il se découvre des qualités qu’il ne pensait pas avoir, entre autres, qu’il est bon avec les enfants. Il prend confiance en lui.

Ton personnage s’est trouvé sur le tard. C’est assez loin de toi, je présume?

Oui, mais je pense malgré tout qu’on se ressemble, lui et moi. C’est un homme qui n’a pas envie de se mentir. Léo a quitté l’école assez jeune parce qu’il ne s’y retrouvait pas. Moi, j’ai eu la chance de m’y retrouver. Parfois, dans la vie, on est à deux ou trois décisions d’avoir des vies très différentes. Une seule décision peut changer notre destin. Il ne faut pas juger cet homme-là. Je pense que les gens vont aimer sa sincérité et son vrai désir d’améliorer sa condition.

On te sait originaire de la Beauce. À quel moment as-tu envisagé d’écrire, de jouer?

J’ai commencé à y penser lorsque j’étais au cégep et que je suis parti faire des sciences humaines sans mathématiques. C’est à peu près tout ce que je savais: que je ne voulais pas faire de mathématiques. Je savais que j’avais un intérêt pour les sciences sociales. J’avais fait un peu de théâtre par chez nous et j’avais du plaisir quand j’en faisais. C’est la première raison pour laquelle je voulais faire ce métier: m’amuser. Ça me tentait d’avoir un travail que j’aime. Ensuite, que ça soit plus long ou moins long, être connu ou non, ce n’était pas important. Ce qui compte, c’est de se réaliser et d’être bien. J’ai eu cette chance.

À quel moment as-tu su que ce serait ta carrière?

En entrant au Conservatoire, j’ai espéré que ça fonctionne. Dès que j’ai commencé à travailler, j’ai aimé avoir du monde d’expérience autour de moi. Je trouve qu’on a beaucoup à apprendre de nos collègues. L’écriture est arrivée à travers ça, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette place-là dans ma vie.

On te dit souvent irrévérencieux. As-tu très tôt démontré ce caractère audacieux?

Oui, mais j’ai toujours été un bon élève. Je pense que j’ai toujours eu l’intelligence de me rebeller au bon moment. Il faut savoir qu’il y a des parcours par lesquels on doit passer.

On peut passer par un bout qu’on aime moins, mais il faut être capable de se projeter plus tard, de savoir que nos efforts serviront à quelque chose de plus grand, à quelque chose de mieux. Le chemin est plus important que l’arrivée. Mes plans de carrière, c’est de continuer à avoir des projets, d’avoir du plaisir à les faire, de me réaliser à travers eux, de faire des rencontres. Et de me surprendre, car, si je me surprends, je risque aussi de surprendre le public.

On te connaît aussi comme humoriste. As-tu été un enfant drôle?

Oui, je pense que j’avais un certain sens du «punch». Je savais faire rire au bon moment, mais je savais respecter certaines règles scolaires: jusqu’où faire rire pour ne pas avoir à me taper des retenues. Il faut savoir jouer sur cette ligne. Je savais qu’il fallait que je passe à travers un système, que je passe à travers des cours.

Quand tu as évoqué ton choix de carrière, comment ta décision a-t-elle été acceptée par ta famille?

Très bien. Les gens dans ma famille sont tous ouverts. Ce n’est pas parce qu’on connaît peu quelque chose qu’il faut empêcher l’autre d’y aller. Mes parents avaient adopté cette logique: le but, c’était de se trouver et d’aller vers quelque chose qui nous plaît. Ils n’avaient pas besoin de tout connaître. Ils ont accepté qu’il y ait une part d’inconnu en face d’eux et en face de moi aussi. Il faut être ouvert aux projets. On ne sait jamais quel nouveau chapitre de notre vie ou de notre travail nous allons écrire.

Quand on habite en région et qu’on décide de poursuivre des études, faut-il nécessairement quitter la maison relativement tôt?

Oui, c’est ce que j’ai fait. Je suis parti en appartement après ma cinquième secondaire. Je revenais chez nous la fin de semaine. Ça fait du monde indépendant. Tant mieux si on peut garder les enfants plus longtemps près de nous, mais moi, j’ai eu le temps d’explorer. L’autonomie, c’est une valeur importante à inculquer. Il faut savoir se débrouiller. Il faut faire en sorte que la vie ne nous fasse pas peur, être en mesure de faire face à l’inconnu. Il faut se casser la gueule, un peu.

Des acteurs, il n’y en avait sûrement pas beaucoup dans ta famille...

Non, mais il y avait des gens libres d’esprit, indépendants, autonomes et entrepreneurs.

De vrais Beaucerons, quoi! Peux-tu t’attribuer ces qualités?

Je pense que oui... (rires) Madeleine Ferron avait écrit «Les Beaucerons, ces insoumis». Je pense qu’il y a encore de ça: tenter de rester insoumis, malgré tout.

Entre Montréal et la Beauce, crois-tu avoir conservé le meilleur des deux mondes?

Oui, j’ai besoin des deux. Quand je tombe en vacances, j’ai besoin de la campagne, d’entrer dans les terres. Mais j’ai besoin du côté très actif que m’amène cette carrière qui se passe en ville. Les deux me nourrissent.

On a pu te voir récemment à «Salut Bonjour» avec un chandail sur lequel il était écrit «Comme une odeur de déclin». C’est un beau geste envers ta blonde, Maude Audet, dont l’album porte ce titre...

Oui, et en même temps, je le trouve beau, le chandail... (sourire) Nous n’avons jamais trop misé là-dessus et nous faisons attention, mais nous nous donnons quand même des libertés, nous nous donnons des coups de pouce. Mais le but n’est pas de mettre notre couple à l’avant-plan.

Ta blonde se promènera-t-elle prochainement avec un chandail de la série «Léo»?

Nous allons essayer d’en faire... (rires)

Compte tenu de l’attachement que le public développe envers toi, sens-tu que tes parents sont fiers de toi?

Oui, mais je dirais que ça se mesure surtout au fait d’être heureux ou non et d’être bien avec son monde.

«Léo», offert en exclusivité sur Club illico. «Boomerang», lundi 19 h 30, à TVA. Fabien a signé la pièce Bonne retraite, Jocelyne, qui sera présentée au Théâtre du Trident, à Québec, du 15 janvier au 9 février avant de reprendre l’affiche à La Licorne, à Montréal, du 4 au 15 juin et du 10 au 21 septembre.