La Ville négocie pour déplacer la future centrale de police

Régis Labeaume confirme que la nouvelle centrale de police ne sera pas construite sur le terrain acquis par la Ville de Québec dans le secteur Lebourgneuf, mais il refuse, pour l’instant, de dévoiler son plan B.

Le maire de Québec, qui a repris personnellement ce dossier controversé en mains depuis la démission de son bras droit, Jonatan Julien, affirme qu’il est trop tôt pour annoncer ses intentions puisque les démarches sont toujours en cours pour l’acquisition d’un nouveau terrain.

Prudent, M. Labeaume veut éviter d’influencer à la hausse la valeur du lot convoité en dévoilant publiquement son emplacement avant de conclure la transaction.

Au moins deux terrains ciblés

En entrevue, samedi, le maire a même brouillé les pistes en suggérant que la Ville avait ciblé plus d’un terrain. Questionné sur le choix de l’arrondissement Charlesbourg, rapporté dans le Soleil, il a également refusé de confirmer la chose, malgré notre insistance.

« Je ne confirme rien parce qu’on est en négociations sur plus d’un terrain. Il n’y a aucun terrain acheté, et personne ne peut prétendre à rien », a-t-il fait savoir, refusant d’en dire davantage.

Impossible de savoir si la transaction sera bouclée avant la fin de l’année et si le plénier sur la centrale de police, réclamé par l’opposition, aura lieu en 2018 ou en 2019. « Je ne le sais pas encore. Ça dépend des négociations. »

Stationnement trop petit

En août dernier, le maire avait clairement laissé entendre que le terrain dans Lebourgneuf n’était plus dans ses cartons, faute d’espace pour le nombre de cases de stationnement requises. S’il subsistait encore un doute dans l’esprit de certains, le maire a confirmé samedi que le scénario de la construction d’une nouvelle centrale sur le terrain voisin de la Sûreté du Québec, acquis au coût de 2,6 M$ en 2016, était définitivement écarté. « On va le vendre et on ne perdra pas un sou », a-t-il assuré.

Rappelons qu’en mai dernier, le maire avait publiquement blâmé Jonatan Julien pour ce cafouillage et pour l’explosion des coûts du projet de réorganisation de la police, qui était passé de 40 M$ à 72 M$.

« Jonatan l’a échappé », avait-il dit. M. Julien, qui est aujourd’hui ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles avec le gouvernement caquiste, avait claqué la porte d’Équipe Labeaume au lendemain de cette déclaration. Il s’était défendu bec et ongles, affirmant que la sortie du maire à son endroit était injustifiée.

Le projet de réorganisation des services policiers, à Québec, comprend la construction d’une nouvelle centrale pour remplacer celle du parc Victoria, l’aménagement d’un poste de quartier et de la Cour municipale à l’édifice F.X.-Drolet, dans Saint-Roch, ainsi que la fermeture des postes de quartier de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles.