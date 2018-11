Labeaume juge insuffisant le recul partiel de Ford

Loin de se réjouir du recul partiel du premier ministre Doug Ford sur les services en français en Ontario, le maire Régis Labeaume promet de continuer la lutte.

« Doug Ford, dans sa grande culture, soit il est inconscient et il ne connaissait pas la portée de son geste, soit il a provoqué, et là, il recule à cause des conséquences. Ceci dit, quand on regarde ce qu’il fait, ce n’est pas suffisant », a réagi le maire de Québec, samedi, au lendemain de l’annonce du gouvernement ontarien.

M. Ford a promis, vendredi, de conserver le poste de Commissaire aux services en français, qui relèvera dorénavant de l’Ombudsman de la province. Il a également promis de rétablir un ministère des Affaires francophones. En revanche, il a refusé de s’engager à financer le projet d’université francophone.

« C’est l’université qui est importante, en passant », a martelé le maire de Québec lors d’une entrevue, en marge de sa mission en sol français, samedi. « Si on veut que les Franco-Ontariens fassent survivre leur langue et leur culture, l’université, c’est fondamental. Les jeunes Franco-Ontariens doivent avoir accès à une université en français. Oui, il y a l’université d’Ottawa qui est bilingue, on le sait, mais ce n’est pas suffisant. »

Ford « fait du make-up »

« Un ministère de la Francophonie sans budget, ça donne quoi ? C’est rien. Ça n’existe pas. Non, ce n’est pas suffisant. Alors il ne veut pas reculer, c’est ça que ça veut dire, il fait du make-up », a critiqué le maire de Québec, qui est également président du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique.

Dans les derniers jours, Régis Labeaume a dénoncé haut et fort le manque de respect de Doug Ford envers les francophones de l’Ontario, mais également ceux de « tout le pays ». Il lui a également fait parvenir une lettre et a fait hisser le drapeau franco-ontarien dans les jardins de l’hôtel de ville en guise de protestation. « Les réactions des Québécois sont bonnes, les gens sont d’accord avec nous », a renchéri le maire, samedi, fier de voir que sa dernière publication sur Facebook à ce sujet a été partagée plus de 1500 fois.