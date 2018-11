Labeaume souhaite un successeur qui «connaît très bien» le milieu aérien

Régis Labeaume espère que le successeur de Gaëtan Gagné, à la tête de l’aéroport, «connaîtra très bien le milieu aérien», afin qu’il puisse réussir à convaincre les compagnies aériennes d’augmenter leur présence dans la capitale.

Le maire de Québec n’était visiblement plus sur la même longueur d’onde que le PDG de YQB dans les dernières années.

En octobre 2017, il avait même critiqué sévèrement l’offre limitée de vols directs vers les États-Unis, déplorant que les voyageurs soient obligés d’effectuer, la plupart du temps, une correspondance à Montréal ou à Toronto.

Vendredi, en entrevue, le maire n’a pas cru bon d’en rajouter, préférant saluer poliment la contribution de M. Gagné, sans chercher la controverse.

«On va le remercier pour tout ce qu’il a fait. Il y a des gens qui sont là pour développer des projets, et c’est exactement ce qu’il a fait. Il nous a donné un aéroport qui est fantastique, un aéroport de classe mondiale, alors on veut le remercier pour ça», a-t-il réagi, s’empressant d’ajouter que le futur PDG aura tout un défi à relever.

Prédédouanement

Le successeur de M. Gagné devra mettre en place le prédédouanement, tenter de diminuer les frais aéroportuaires «qui font mal» et «tricoter des ententes» avec les compagnies aériennes pour les attirer à Québec afin d’éviter que les gens se rendent à Montréal, à Plattsburgh et à Burlington.

«Cet aéroport-là, il doit être utilisé parce que, c’est bien beau d’avoir un aéroport de classe mondiale, mais, si on n’a pas suffisamment de trafic, ça ne donne pas grand-chose. Je pense qu’on est rendus à une étape où il faut aller chercher quelqu’un qui est fort en marketing, en développement de clientèle, et qui connaît très bien le milieu aérien. C’est un business en soi», a fait valoir le maire, qui est débarqué à Nantes, vendredi, pour une mission d’une dizaine de jours en sol français.

Le maire s’est abstenu de suggérer le nom d’un successeur potentiel ou de commenter ceux qui circulent déjà. «La Ville est au C. A. de l’aéroport, mais je ne veux pas embarquer là-dedans, on va laisser le C. A. travailler. On verra.»