Les Dames de cœur débarquent à Montréal

Alors que le Québec a connu des températures très froides pour ce temps de l’année au cours des derniers jours, trois femmes de la région de Québec sont débarquées à Montréal, cet avant-midi, pour venir en aide aux sans-abri.

Les trois mères de famille qui se font appeler les Dames de cœur ont ainsi distribué des vêtements chauds et autres articles aux itinérants afin de leur permettre de se réchauffer.

«Ma grand-mère restait à Montréal et je voyais des itinérants à tous les coins de rue quand j’étais petite. Je trouvais toujours ça triste et je me disais qu’un jour j’allais faire quelque chose. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir un toit, trois repas par jour, d’être au chaud», explique l’une des Dames de cœur, Karine Bouley.

Les femmes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour recueillir des vêtements à donner. Les gens ont été tellement généreux qu’elles ont finalement dû louer une fourgonnette pour transporter ces centaines d’articles vers la métropole.

Les Dames de cœur se prêteront au même exercice le 8 décembre à Québec.