Les Mustangs lancent des fleurs au Rouge et Or

Les visages étaient longs dans le camp des Mustangs à l’issue de cette première défaite en 24 rencontres, mais un consensus général se dégageait chez les membres vêtus de mauve en parlant des nouveaux champions de la Coupe Vanier.

«Non, je ne suis pas fâché. Je suis fier de mes joueurs. Évidemment je suis déçu par l’issue du match, mais je suis fier de mon équipe et Laval avait une excellente équipe. Laval a été un hôte formidable. C’est le sport!» a lancé le pilote Greg Marshall.

Le porteur de ballon Cédric Joseph, qui a obtenu des gains de 43 verges en huit courses, partageait l’avis de son entraîneur. Le monstre à deux têtes qu’il formait dans le champ arrière qu’il formait avec Alex Taylor a été limité à seulement 64 verges au total et un touché, celui de Joseph au deuxième quart.

«On joue pour gagner. On doit lever notre chapeau à Laval qui sont sortis forts et qui ont joué un gros match. Je ne peux pas trop te décrire mes sentiments présentement. Les gars ont travaillé fort et ont tout laissé sur le terrain. On a eu un parcours fantastique depuis deux ans. 23 victoires, c’est tout un accomplissement.

Mais tu ne peux pas toutes les gagner», a philosophé le Montréalais dans la langue de Shakespeare.

Admissible au prochain repêchage de la Ligue canadienne de football, Joseph pourrait quand même disputer une cinquième saison avec l’équipe basée à London l’an prochain. «Il y a une rivalité qui s’est créée entre les deux programmes et je crois que c’est un petit héritage pour le football», a-t-il souligné.

Début de match fatal

Marshall et le quart Chris Merchant avouaient que le départ canon du Rouge et Or avait fait mal.

«On a tenté de garder le cap sur ce qu’on avait préparé. Mais leur défense était solide et ils arrivaient vite. C’était dur pour nous de les contrer. On va retourner au boulot pour espérer les revoir l’an prochain», a lancé le joueur de deuxième année qui a complété 26 de ses 46 passes tentées pour des gains de 358 verges.

Ce dernier a ajouté 81 verges au sol.

«Je fais du sport depuis si longtemps que je ne suis plus surpris de rien. Cela dit, oui, ça m’a déçu qu’on accorde deux gros jeux dès le début du match, mais ça fait partie du sport. Nos joueurs n’ont pas abandonné et je dois donner crédit au Rouge et Or. Parfois tu gagnes, parfois tu perds», a poursuivi l’entraîneur-chef des Mustangs.

«Ça ne marchait pas»

Le garde Grégoire Bouchard, qui effectuait son dernier tour de piste sur la scène universitaire, a été plus cinglant dans ses propos pour résumer la journée de travail de ses coéquipiers.

«C’était peut-être ma dernière partie à vie, c’est un mélange d’émotions qui se bouscule, je ne sais pas quoi dire. Ça a été dur tout le match. On n’a jamais eu le momentum. On essayait de créer des choses et ça ne marchait pas. Ils avaient un bon plan contre nous. Ils ont éliminé les longs gains», a lâché le colosse de Chicoutimi.

Les Mustangs ne s’étaient pas inclinés depuis le match de la Coupe Yates, la finale ontarienne, en 2016.