L’opposition lavalloise exige un gel de taxes

Le chef du Parti Laval réclame un répit pour les contribuables lavallois après quatre années consécutives d’augmentation des taxes.

« La Ville de Laval surtaxe les citoyens, puisqu’elle annonce chaque année qu’elle garde les taxes sous le niveau de l’inflation, mais [qu’] elle se base sur l’inflation prévue et non [sur] l’inflation réelle », affirme Michel Trottier.

Grosse hausse

Le chef de l’opposition officielle dans cette ville de la Rive-Nord a calculé que, depuis 2015, la taxe foncière des Lavallois a grimpé de 8,2 %. Pendant ce temps-là, l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 5,1 %.

« Cela signifie que le maire [Marc] Demers doit entre 22 et 25 millions $ à ses citoyens s’il veut respecter sa promesse de limiter les hausses de taxes au niveau de l’inflation », ajoute Michel Trottier.

Ce dernier croit qu’un gel de taxes équivaudrait à un manque à gagner d’environ 4,5 M$ pour la Ville.

« Il me semble que c’est possible de trouver une telle somme dans un budget de plus de 800 millions $ », estime Michel Trottier.

Meilleurs services

Parti Laval déposera une résolution d’amendement en ce sens au prochain conseil municipal.

Le cabinet du maire Demers a indiqué au Journal que le budget 2019, qui sera dévoilé le 3 décembre, maintiendra ou améliorera les services aux citoyens, tout en respectant la capacité de payer des Lavallois.