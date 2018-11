Normand Brathwaite, amoureux de Guylaine Tremblay dans «En tout cas»

Maintenant bien installée à Montréal, où elle a désormais ses habitudes, Danielle (Guylaine Tremblay) prendra ses distances de sa progéniture chérie dans la deuxième saison de «En tout cas», qui reprendra l’antenne de TVA le lundi 7 janvier, à 19 h 30. Et pour cause: Cupidon frappera à sa porte!

C’est au restaurant de sa fille Chloé (Anne-Élisabeth Bossé) que Danielle sera happée par le coup de foudre qui lui insufflera une deuxième jeunesse. L’objet de son désir se nomme Jean-François Tremblay et est incarné par nul autre que Normand Brathwaite.

Pour Danielle, il s’agit en fait de retrouvailles, car JF était jadis le batteur du groupe dans lequel elle chantait, à Val-d’Or.

«Ça la bouleverse, comme c’est souvent le cas quand on retrouve des gens qu’on n’a pas vus depuis longtemps. Ça fait remonter toutes sortes de souvenirs de jeunesse», a indiqué Guylaine Tremblay lors d’une visite du plateau d’«En tout cas», au restaurant Heirloom de la rue Ontario, le 13 novembre dernier.

Partenaire de rêve

Normand Brathwaite, de son côté, s’émerveille d’avoir la chance de partager des répliques avec une comédienne de la pointure de Guylaine Tremblay, qu’il connaît de surcroît depuis longtemps et qu’il estime sincèrement.

«Guylaine commence à trouver que je la complimente trop, a-t-il souligné en riant. Elle est tellement professionnelle. C’est extraordinaire, jouer au tennis "la balle au mur" avec elle. Elle est vraiment là.»

«Et comme elle m’a dit, l’autre jour, entre deux scènes, "ça marche, nous deux". C’est logique, on pourrait être en couple, elle et moi. Jouer avec elle, ce n’est pas du travail», a ajouté Normand Brathwaite.

Comme comédien, l’animateur de «Belle et Bum» a surtout participé à des publicités, «sitcoms» et émissions à «sketchs», comme «Samedi de rire» ou «Grosse vie». Il avait aussi fait une apparition dans «La petite vie», justement auprès de Guylaine Tremblay. Il se réjouit de pouvoir tenter, avec «En tout cas», l’expérience d’un rôle plus consistant dans une fiction réaliste, en continuité.

«Tourner, ç’a un petit côté zen, a-t-il observé. Tout le monde avait peur, puisque je suis habitué à un autre rythme, mais j’adore ça.»

D’autant plus que le JF qu’il personnifie, à mille lieues de son Patrice de «Chez Denise», n’a rien d’une figure caricaturale.

«C’est un batteur, un musicien. C’est un homme très romantique et aimant. Ce que je suis dans la vie, même si ça ne paraît pas. Danielle et lui sont très proches, comme deux petits "kids" qui viennent de retomber en enfance. Comme Guylaine dit, ça envoie un beau message aux gens dans la cinquantaine, comme quoi tu peux tomber en amour et virer complètement fou, même à cet âge.»

La deuxième saison de «En tout cas» comptera 10 épisodes.

Ce qui attend leurs personnages dans la deuxième saison

Guylaine Tremblay (Danielle): «La relation entre Danielle et ses enfants est encore plus agréable cette année, encore plus complice. Ils sont très unis, ils se voient souvent. Danielle va aussi subir sa propre médecine avec sa mère, Claudette (Clémence Desrochers), qui va aller rester chez elle un petit bout de temps. Danielle va trouver ça difficile!»

Anne-Élisabeth Bossé (Chloé): «Chloé a bien fait de surmonter ses peurs et ses doutes et d’ouvrir son restaurant, parce que ça va bien. Quand la série commence, on sent qu’elle a fait la bonne affaire. Avec sa mère, Danielle, il y a de moins en moins de cachettes. Sur le plan émotif, elle se pose beaucoup de questions; tout lui arrive sans qu’elle ne lève le petit doigt! Elle rencontre des gars sans même le vouloir. Elle aura trois prétendants à ses pieds: Nicolas (Mikhaïl Ahooja), qu’elle avait rencontré dans la première saison, un vandale qu’elle attrapera à faire des graffitis sur le mur de son restaurant, interprété par Jean-Simon Leduc, et son ex, Simon (Yan England), qui fait encore partie de sa vie.»

Laurence Leboeuf (Alexandra): «Alexandra et Hélène (Diane Lavallée) forment encore un duo mère-fille insupportable! Mon personnage va travailler au restaurant de Chloé et va acquérir un peu d’indépendance.»