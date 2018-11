Nouvel échec pour le Cirque du Soleil à New York

Le Cirque du Soleil connaît encore des difficultés dans le marché casse-cou de New York. Moins d’un an après son ouverture, l’«attraction immersive» de la NFL dans laquelle l’entreprise montréalaise a investi 40 M$ US est sur le point de fermer ses portes.

En raison d’un manque d’intérêt des fans et des touristes, le Cirque et la NFL ont annoncé la fermeture de la «NFL Experience» en septembre.

Le musée nouveau genre, situé près de Times Square, avait ouvert en décembre 2017.

«Nous devons malheureusement terminer notre saison de façon hâtive», peut-on lire sur le site web de la NFL Experience.

Selon un employé interrogé par le quotidien «New York Post», l’attraction de 40 000 pieds carrés n’a pas «rencontré les attentes» en matière d’achalandage. Environ 90 emplois sont en jeu.

Objectifs non atteints

«En dépit des efforts assidus de notre équipe, nous n’avons tout simplement pas réussi à atteindre les objectifs financiers», a reconnu une porte-parole du Cirque au journal new-yorkais.

Il faut dire que l’entrée à la NFL Experience coûtait pas moins de 37 $ US pour un adulte et 29 $ US pour un enfant.

Le Cirque a investi 40 M$ US dans l’aventure.

D’après le «New York Times», l’entreprise québécoise devait payer des droits à la NFL pour pouvoir utiliser son nom.

Gratuit jusqu’à la fin de 2018

L’attraction comprend notamment un cinéma de 350 places avec effets spéciaux en quatre dimensions et sièges mobiles, des caméras permettant de se voir dans l’uniforme de son équipe favorite, un système immersif donnant l’occasion aux fans de lancer un ballon à un joueur virtuel, une expérience de réalité augmentée campée pendant le Super Bowl ainsi qu’un restaurant où sont servis des mets provenant des 31 stades de la NFL.

Interrogés par le «New York Post», des experts de l’industrie du divertissement ont avancé que l’échec s’expliquait peut-être par un appui marketing insuffisant au projet de la part de la NFL.

Le musée devait tirer sa révérence à la fin septembre, mais il jouit actuellement d’un sursis au moins jusqu’à la fin de l’année.

«Nous sommes actuellement en discussions avec nos partenaires pour explorer diverses options, a expliqué hier au «Journal» une porte-parole du Cirque, Marie-Hélène Lagacé. L’expérience demeure ouverte avec entrée gratuite pendant que nous poursuivons ces discussions.»

Le Cirque n’a jamais eu de grand succès à New York. Sa plus belle réussite demeure le spectacle «Wintuk», qui a tenu l’affiche au Madison Square Garden durant le temps des Fêtes de 2007 à 2011.

Son plus grand échec a été sans contredit le spectacle vaudevillesque «Banana Shpeel», qui a été présenté à peine deux mois au Beacon Theatre en 2010.

Deux autres spectacles présentés à New York ont connu une réception mitigée: «Zarkana» au Radio City Music Hall en 2011 et 2012, puis Paramour au Lyric Theatre en 2016 et 2017.

Rappelons que depuis 2015, le Cirque est contrôlé par la firme d’investissement américaine TPG aux côtés de trois actionnaires minoritaires : Fosun (Chine), la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Guy Laliberté.

Au cours des derniers mois, le Cirque a acquis les producteurs américains de spectacles Blue Man Group et VStar («Pat’Patrouille») en plus de se départir de sa filiale Entertainment Benefits Group, spécialisée dans les forfaits pour entreprises.