Pourquoi les wombats font caca en cubes?

Le mystère des excréments cubiques du wombat, un petit marsupial d’Australie, semble avoir été dévoilé par une étude du Georgia Institute of Technology d’Atlanta et de l’Université de Tasmanie.

La forme des selles du wombat est unique dans le faune. Ce petit animal, ressemblant à un petit ourson, utilise ses défections avant tout pour marquer son territoire, en empilant ses crottes. Plus le tas est grand, plus le wombat se porte bien.

Rondes, les selles n’auraient pas pu «construire» ces pyramides. «Il est donc important que leurs excréments ne roulent pas, et une crotte en forme de cube résout ce problème», ont indiqué les auteurs de l’étude présentée au 71e Congrès de la Société américaine de physique, à Atlanta.

Ils ont donc gonflé des intestins de deux wombats retrouvés morts et des intestins de porc afin de mesurer leur élasticité. Si les intestins de porcs étaient uniformément élastiques, ceux des wombats présentaient des sections moins souples et plus serrées.

Dans l’ultime section, à l’endroit où les selles deviennent cubiques, les chercheurs ont remarqué que «la pression des parois intestinales varie de 20 % au niveau des coins du cube à 75 % sur ses arêtes.»

Si le sujet paraît trivial, il pourrait, en fin de compte, révolutionner notre manière de produire les cubes humains, par biomimétisme. «Nous avons seulement deux méthodes pour fabriquer cette forme, soit en les moulant, soit en les coupant de plus gros objets», a rappelé au «National Geographic» Patricia Wang, auteure principale de l’étude et spécialiste des fluides corporels.