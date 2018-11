Un automne sur les planches pour François Chénier

À la fois auteur et comédien pour la pièce «Fais-toi une belle vie», François Chénier travaille beaucoup ces temps-ci à l’écriture de différents projets. Rencontre avec un habitué de la scène pour qui la comédie n’a plus de secrets.

François Chénier trace un bilan positif de son aventure avec la pièce «Fais-toi une belle vie», dans laquelle il partage la scène avec Émily Bégin, Sandrine Bisson, Guillaume Lemay-Thivierge et la fille de ce dernier, Charlie.

«Depuis juillet, nous avons joué la pièce près de 25 fois ici et là au Québec. C’est un beau plaisir de groupe.» Le comédien est aussi heureux de voir l’engouement qui s’est créé autour de cette pièce, dont il est l’auteur.

«On a une quarantaine de dates en 2019, dont quelques-unes à Montréal. La pièce raconte l’histoire de Mike, joué par Guillaume Lemay-Thivierge, qui, pour se remettre d’un burn-out, se laisse convaincre d’acheter un chalet avec sa blonde et un couple d’amis. Hélas, la démarche s’avérera catastrophique. Bien qu’il s’agisse avant tout d’une comédie, c’est aussi une pièce qui porte à la réflexion et dans laquelle les gens se reconnaissent.»

Une belle amitié

En marge, François Chénier poursuit son travail d’auteur auprès de son grand ami, le comédien Michel Charette, qu’il a connu sur le plateau de «Radio enfer» et avec qui il partage 25 ans d’amitié.

«Nous écrivons une pièce qui s’intitulera "À votre santé", dont l’action se déroulera dans une clinique médicale en région. Cette pièce sera présentée l’été prochain au Théâtre des Hirondelles, situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil, et mettra en vedette Nathalie Mallette, Marie-Ève Morency, Martin Héroux et Jean-Nicolas Verreault. Ça faisait sept ans que Michel et moi n’avions pas écrit ensemble et la complicité entre nous est revenue naturellement. On se complète vraiment bien.»

«Ladies Night» dans la peau

Amoureux de la scène, François Chénier se dit choyé de poursuivre cet automne la tournée du spectacle «Ladies Night», qu’il a joué plus de 850 fois depuis 2002.

«Tout comme Marcel Leboeuf et Sylvie Boucher, j’étais de la distribution originale. Il y a deux ans, Luc Senay a pris la place de Michel Charette. Guillaume Lemay-Thivierge et Frédéric Pierre ont joué plus de 400 fois avec nous au fil des ans. Pour nous, il n’y a pas deux représentations pareilles. Chaque soir, il y a des surprises. Parfois, on se permet aussi de déborder du cadre et le public nous suit là-dedans. Nous avons vraiment une équipe de rêve. Pour l’instant, il y a encore une trentaine de prestations à venir d’ici la fin de 2019.»

Plus de 25 ans d’amour

Par ailleurs, le comédien célébrait l’an dernier ses 25 ans d’amour avec sa compagne, Catherine Lachance.

«Il y a huit ans, Catherine a décidé de laisser de côté sa carrière de comédienne pour retourner aux études. Elle a maintenant sa propre compagnie et elle donne des formations en entreprise. Ça fonctionne très bien pour elle. Après plus de 25 ans en couple, nous ne prévoyons pas nous marier avant d’avoir 65 ou 70 ans. Notre mariage sera pour nous la reconnaissance de tout ce que nous aurons bâti avec le temps.»

En dehors de son métier public, François Chénier enseigne à l’école secondaire Georges-Vanier, à Laval.

«Je monte, avec les étudiants, deux comédies musicales par année. Ma fille, Marie, qui a 16 ans, est d’ailleurs dans mon groupe. Pour l’instant, elle n’est pas sérieusement intéressée par le métier de comédienne. Toutefois, mon fils, Antoine, qui a 14 ans, fait partie d’une équipe d’improvisation, et je ne serais pas surpris de le voir exercer le métier un jour. Il a le désir et le talent pour le faire», conclut-il.

La pièce «Fais-toi une belle vie» sera présentée le 21 novembre à Laval, ainsi que le 24 novembre à Terrebonne. Pour en savoir plus sur les dates à venir en 2019, visitez faistoiunebellevie.ca.