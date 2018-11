Un ingénieur de Mascouche est coincé à Cuba depuis 16 mois

Un homme de Mascouche coincé à Cuba depuis 16 mois devra subir un deuxième procès, une situation qui le place «dans un état psychologique lamentable».

Toufik Benhamiche n’a pas vu sa plus jeune entrer en maternelle et a raté deux fois l’anniversaire de sa plus vieille.

«C’est dur...», dit le père de 47 ans, la voix rompue par l’émotion, au cours d’un entretien téléphonique.

Il a appris le 7 novembre dernier que la justice cubaine réclamait un nouveau procès contre lui. Il ne peut pas revenir au Québec en attendant.

Les vacances en famille, à Cayo Coco en juillet 2017, ne devaient pourtant durer qu’une semaine. La veille de leur retour vers la Québec, la petite famille est partie en bateau tandis que le père conduisait. Ils ont fait un accident qui a coûté la vie à une femme.

Toufik Benhamiche n’avait jamais conduit de bateau, mais on lui aurait dit que c’était simple à manoeuvrer. Il a pris place dans l’embarcation avec sa conjointe, Kahina Bensaadi, et leurs filles de 5 et 7 ans à l’époque.

Sa conjointe et lui assurent qu’ils n’allaient pas vite. Ils étaient à peine à une vingtaine de mètres du quai quand l’accident est survenu.

«J’ai suivi le bateau qui me précédait, et à un moment donné, pour une raison toujours inexpliquée, le bateau a viré et a rebroussé chemin vers le quai. Je ne comprenais pas. Ça a pris deux secondes et j’ai frappé le bateau près du quai. On a revolé dans les airs et on est tombés sur le quai», raconte M. Benhamiche.

Malheureusement, Jennifer Ann Marie Innis, une Ontarienne mère de trois enfants, a été blessée par l’hélice et a succombé à ses blessures.

Le Québécois a été condamné à quatre ans de prison pour négligence en décembre 2017, après cinq heures de procès.

Il n’a toutefois pas été incarcéré immédiatement, car il a fait appel. Il a été blanchi par la Cour suprême de Cuba le 30 avril 2018, qui a indiqué que l’enquête devait être reprise. Il a appris le 7 novembre qu’il devait tout recommencer, ce qu’il qualifie de torture psychologique.

«Notre seul recours, c’est de refaire appel en cour suprême», se désole Mme Benssadi. «Ça signifie une autre année et demie de procédures, de douleur, et de deux filles privées de leur papa.»

«Le plus dur dans tout ça, c’est d’essayer de rassurer les filles, et qu’elles gardent espoir», dit-elle.Toufik Benhamiche poursuit par ailleurs Vacances Sunwing au Québec pour 341 000 $, sous prétexte que l’entreprise ne s’est pas assurée que sa sous-traitante, Marlin SA à Cuba, organise de façon sécuritaire la croisière qui s’est terminée en accident.

« On a acheté l’excursion auprès d’un représentant de Sunwing, ce qui était pour nous un gage de sécurité», insiste sa conjointe.

Avec TVA Nouvelles.