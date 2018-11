Arvida devient un site patrimonial reconnu par Québec

L'ancienne ville d'Arvida est officiellement devenue un site patrimonial reconnu par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, a annoncé Québec dimanche.

Ce faisant, la ville industrielle, fusionnée à la ville de Jonquière en 1975, elle-même transformée un arrondissement de Saguenay en 2002, est devenue le 13e site patrimonial déclaré au Québec, ainsi que le premier du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Grâce à ce statut, le gouvernement produira prochainement un plan de conservation du site patrimonial d'Arvida.

«Arvida est un joyau unique de notre patrimoine. L'envergure de sa conception, la sophistication de son urbanisme, de même que sa modernité sociale et culturelle font de cette ville industrielle un modèle à part», a expliqué par communiqué la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Québec emboite ainsi le pas à Ottawa, qui reconnait déjà Arvida comme lieu historique national du Canada. Le fédéral avait notamment pris cette décision en se basant sur «l'excellente synthèse des concepts urbanistiques de l’époque, tels les mouvements "City Beautiful" et "cité-jardin"» qui caractérisent Arvida, sur le fait qu'il s'agit d'un «exemple fort bien conservé de ville mono-industrielle canadienne» et en notant qu'elle «témoigne de l’essor et du développement lié à l’industrie de l’aluminium au pays».

Créée à partir de 1926, Arvida a été construite par le géant américain de l’aluminium Alcoa dans l'objectif de loger les ouvriers de l'aluminerie. Son nom correspond aux premières lettres des prénom et noms du grand patron d’Alcoa à l’époque, Arthur Vining Davis.

En 2018, un programme de 1,2 million $ sur trois ans, financé moitié-moitié par le gouvernement provincial et la Ville de Saguenay, a été mis en place pour soutenir les propriétaires dans les travaux de restauration de leurs immeubles résidentiels à Arvida.