Fondaction reprend graduellement ses opérations

Fondaction, le fonds de travailleurs de la CSN, a annoncé une reprise graduelle de ses opérations dimanche soir après les avoir suspendues vendredi à la suite d’une intrusion informatique survenue la veille.

«Fondaction annonce une reprise organisée de ses opérations, a indiqué le fonds dans un communiqué. Les systèmes seront réactivés graduellement au cours des prochains jours. Un plan d'action ordonné est déployé afin d'assurer le rétablissement complet des services et des communications avec nos actionnaires et nos partenaires dans les meilleurs délais.»

Fondaction a précisé dimanche soir que, «pour le moment, bien que nous continuons d'enquêter [...], rien ne nous permet de conclure que des données personnelles, notamment relatives aux actionnaires et aux entreprises, n'aient été accédées ou téléchargées par des personnes non autorisées».

Le fonds gère un actif de plus de 1,9 milliard $ provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 156 000 actionnaires et appuie plus de 1200 PME par le biais d’investissements et engagements.

Dimanche, en début de soirée, le site internet de Fondaction n’était pas encore accessible.