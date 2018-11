Il y a 30 ans, le Saguenay tremblait

C’est dans Charlevoix qu’il était attendu, mais c’est au Saguenay qu’il a frappé. Le 25 novembre 1988, un séisme de magnitude 6,5 sur l’échelle de Richter se fait sentir à des centaines de kilomètres à la ronde.

Une première secousse, de 4,8 d’intensité, se produit au matin du 23 novembre. Il est 18 h 47 – donc en pleine noirceur – quand la terre tremble, le 25 novembre.

Photo d'archives

L’épicentre se situe dans la réserve des Laurentides, à 35 km au sud de Chicoutimi. Mais le séisme se fait ressentir jusqu’en Ontario, à l’ouest, en Nouvelle-Écosse, à l’est, et dans l’état de New York, au sud. Des témoins ont même vu des immeubles vaciller dans la Grosse Pomme.

Selon les endroits, les secousses durent entre 30 secondes et deux minutes. Il s’agit du pire tremblement de terre à toucher l’est du Canada depuis 1935.

Des morts

Deux décès peuvent être liés à l’événement. Deux dames sont mortes de crises cardiaques initiées par le stress de la secousse, selon des témoins. Par ailleurs, la camionnette de deux inspecteurs qui s’assuraient de l’intégrité des rails au lendemain du séisme a été emboutie par une automobiliste, qui a perdu la vie.

Il y a eu un vent de panique à Place Fleur de Lys lorsque les clients se sont retrouvés dans le noir, alors que tout l’édifice tremblait. Des tuiles de plafond se sont détachées et des tablettes se sont vidées de leur contenu, ajoutant à l’affolement.

Des scènes similaires se sont produites dans des commerces du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Québec et de Charlevoix. Des cheminées ont aussi écopé, tout comme la façade de l’Hippodrome de Québec, qui a perdu quelques morceaux de béton. Des fuites d’eau et des pannes d’électricité se sont aussi multipliées.

Certains ont commencé alors à imaginer les effets d’un séisme de haute magnitude. À 7,5, il aurait été 31 fois plus élevé qu’à 6,5. Et à 8,5... 1000 fois plus intense ! Celui qui a tué 18 000 personnes au Japon, en 2011, était de 9,1.