Les accidents impliquant des véhicules de déneigement en hausse

Les véhicules de déneigement sont impliqués dans de plus en plus d’accidents causant des dommages matériels, des blessures et même des décès. Depuis 2015, leur nombre augmente chaque année.

Selon les données obtenues par TVA Nouvelles de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) en vertu de la loi d’accès à l’information, tant les dommages matériels que corporels sont en augmentation constante pour un total de 868 accidents en 2017-2018. Selon Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ, plus d’activités de déneigement ont aussi eu lieu l’an dernier ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de dommages rapportés à la Société.

L’hiver dernier, Michelle Solaye Tchoutouo, une fillette de Charlesbourg, a été heurtée mortellement par un véhicule de déneigement. Le drame avait créé une onde de choc, rappelant l’importance d’être prudent et vigilant alors qu’on partage la route avec les véhicules de déneigement.

Pour éviter de tels drames, l’Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ) suggère que les déneigeurs reçoivent une formation spécifique sur le déneigement en milieu urbain. À l’heure actuelle, les entrepreneurs offrent des formations maison à leurs opérateurs, des formations qui ne sont pas reconnues, selon l’AEDQ.

La SAAQ rappelle qu’il faut partager la route et miser sur la prudence et la vigilance en période hivernale.