Prudence sur les routes

Après l’arrivée de la neige et des températures polaires, place au verglas. Environnement Canada maintient ses alertes vigilances sur une bonne partie du sud du Québec, dimanche.

Selon les données du ministère des Transports, en début de journée, les autoroutes 25, 50, 440 et 640, ainsi que les routes 148, 158 et 335 sont partiellement couvertes de glace. Sur l’autoroute 15, entre Sainte-Adèle et Saint-Faustin-Lac-Carré, la chaussée est couverte de glace.

Les quantités de pluie verglaçante varieront de deux à cinq millimètres dans la plupart des régions, exception faite de Montréal et de Laval, qui pourraient voir les accumulations atteindre de 5 à 10 millimètres. Dans les Laurentides, on prévoit jusqu'à 15 millimètres de verglas, selon les secteurs.

Toutefois, les températures positives en après-midi devraient faire fondre une bonne partie de la glace.

Tous les usagers de la route et les piétons sont invités à redoubler de prudence lors de leurs déplacements, alors que les rues, les routes et les trottoirs seront vraisemblablement glacés.

La pluie suivra ensuite dès dimanche matin dans la grande région de Montréal, puis elle se déplacera progressivement vers le nord-est.