Une femme enceinte et quatre enfants blessés dans un face-à-face

Une collision frontale entre deux véhicules a fait un total de huit blessés, dont une femme enceinte et quatre jeunes enfants, dimanche, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

L’accident s’est produit vers 14h20 sur la route de la Jacques-Cartier, à mi-chemin entre Shannon et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

L’un des deux véhicules aurait quitté sa voie à la suite d’une apparente perte de contrôle et s’est ainsi retrouvé en sens inverse, causant la collision.

Un homme, trois enfants de moins de cinq ans et une femme enceinte prenaient place dans l’un des véhicules, une fourgonnette. Un homme, une femme et un enfant de moins de cinq ans prenaient place dans le second véhicule.

Les huit occupants ont été transportés dans un centre hospitalier de Québec.

Les deux femmes, qui étaient toutes deux assises dans le siège du passager, ont subi des blessures «plus sérieuses», mais on ne craignait pas pour leur vie au moment de leur transport en ambulance.

Quant aux cinq enfants, leur état de santé n’est pas connu, mais on ne craindrait pas pour leur vie, indique la Sûreté du Québec.

La route Jacques-Cartier a été fermée à la circulation dans les deux directions et une voie de contournement a été mise en place. C’était toujours le cas vers 16h.

Un enquêteur en collision a été demandé sur place pour analyser la scène et établir les circonstances exactes de la collision.