Aide dans les écoles des jeunes impliqués dans l'accident de Stanstead

Des cellules de crise ont été mises en place lundi dans les écoles fréquentées par les deux jeunes garçons impliqués dans un grave accident à Stanstead, en Estrie.

Dimanche après-midi, un violent accident a coûté la vie à un garçon de 13 ans, tandis que son frère de 12 ans a été grièvement blessé. Le père des deux enfants, qui se rendait à Stanstead pour y reconduire ses deux fils, a aussi été gravement blessé.

L'homme circulait sur la route 143 en direction sud, à la hauteur du chemin Curtis, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son automobile pour empiéter dans la voie opposée et provoquer une collision frontale avec un autre véhicule. Comme il pleuvait lors de l'accident et qu'il y a présence d'ornières sur la chaussée, l'aquaplanage pourrait expliquer la perte de contrôle survenue au moment de l'accident.

La conductrice de l'autre véhicule, une jeune femme enceinte, a été blessée, mais on ne craint pour sa vie.

Deux pompiers, premiers répondants de la caserne de Stanstead, ont accompagné la victime de 13 ans et les paramédics dans l'ambulance pour tenter des manoeuvres de réanimation, en route vers l'hôpital.

Des équipes de psychologues et des psychoéducateurs ont été déployés pour intervenir auprès des élèves et du personnel de l'école secondaire La Ruche de Magog où étudiait le jeune de 13 ans décédé et à l'école primaire Jardins des Frontières de Stanstead fréquentée par le petit garçon de 12 ans grièvement blessé, afin de les accompagner dans cette situation difficile.