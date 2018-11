De vieux messages refont surface sur Facebook en raison d’un bogue

Plusieurs internautes ont signalé que des messages parfois vieux de plusieurs années refont surface lorsqu’ils naviguent sur Facebook. Le média social a confirmé qu’il y avait bel et bien un bogue.

Sur Twitter, des dizaines d’utilisateurs ont indiqué être importunés par d'anciennes fenêtres de conversation Messenger surgir au hasard, comme s’il s’agissait de nouveaux messages.

Le média spécialisé The Verge a reçu la confirmation du géant de l’Internet que le problème a été noté et que l’on tente de corriger ce bogue le plus rapidement possible.

Des internautes ont fait part de leur crainte de voir réapparaître de douloureux souvenirs.