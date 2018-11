Elle vend du bonheur en pot

Parfois, le succès arrive vite en affaires. Parlez-en à Nancy Couture, qui a vendu près de 200 000 unités de son produit Pot de bonheur en moins de trois ans.

Déjà présente dans plus de 550 points de vente au Canada et aux États-Unis, la femme d’affaires prépare une expansion vers la France.

En mai dernier, elle a été sélectionnée par Desjardins pour participer à une mission commerciale à Paris qui lui a permis de tâter le terrain auprès des boutiques de cadeaux et des librairies.

«Les acheteurs se sont montrés très intéressés. On m’attend avec impatience», affirme Nancy Couture, fondatrice de Créations NC5.

Elle voit loin pour ses produits, la France n’étant que la première étape de ses projets d’exportation vers l’Europe.

360 ventes en une journée

De la vision, il lui en a fallu pour démarrer son entreprise en 2015.

Nancy Couture s’est lancée en affaires à l’âge de 45 ans après avoir été mère à la maison pendant des années.

«Les enfants ayant grandi, je me suis retrouvée face à moi-même. Depuis longtemps, je rêvais d’avoir mon entreprise. Le moment était venu de faire quelque chose pour moi», raconte l’entrepreneure.

Son projet d’affaires, elle l’a monté en quelques semaines à peine. Elle est partie d’une idée toute simple : rassembler dans un contenant métallique des pensées inspirantes. Au total, on retrouve dans le Pot de bonheur 365 citations de Victor Hugo, Henri Ford, Ernest Hemingway, Nelson Mandela, Einstein, Gilles Vigneault, le dalaï-lama, Jacques Salomé, etc.

«J’ai choisi des phrases qui font du bien pour offrir des mots d’encouragement aux gens », dit cette adepte de la pensée positive.

Une fois son prototype mis au point, elle a entrepris une tournée des boutiques-cadeaux de sa région. Dès la première journée, elle a vendu 360 unités du Pot de bonheur !

«Ç’a été le branle-bas de combat pour lancer la production dans le garage. La famille a été mise à contribution. Il y avait des boîtes partout dans ma maison. On était juste avant Noël et il fallait livrer.»

La partie n’a toutefois pas été facile pour financer son démarrage.

«J’ai cogné à la porte de huit banques qui ont toutes refusé de m’accorder une aide financière. On ne me prenait pas au sérieux avec mon idée, mais moi, j’y croyais. J’ai dû relever mes manches.»

Pour s’en sortir, elle a proposé aux commerçants d’acheter ses produits en prévente. La croissance rapide des ventes a fait le reste.

Un lancement aux États-Unis

Très vite, Nancy Couture a développé de nouveaux produits en commençant par Pot de bonheur 2 qui contient 365 nouvelles citations. Elle a aussi lancé deux jeux-questionnaires, soit Autour de la table et Autour du feu, qui proposent une série de questions brise-glace pour animer des rencontres de groupe.

Sur les marchés anglophones, elle offre déjà The Happiness Box, la version anglaise du Pot de bonheur, et elle lancera sous peu Around the Fire aux États-Unis.

Dès son entrée sur le marché, The Happiness Box s’est fait remarquer puisque le produit a été offert dans les sacs-cadeaux remis aux nominés des Golden Globes en 2017. Ryan Gosling, Meryl Streep et Nicole Kidman ne sont que quelques-unes des vedettes d’Hollywood qui sont reparties avec le fameux produit créé par Nancy Couture.

Elle a sélectionné elle-même les citations qui sont offertes dans Pot de bonheur 1 et 2. Il n’y aura toutefois pas de Pot de bonheur 3.

«Je considère avoir fait le tour des plus belles citations», dit-elle.

Parmi toutes celles qu’elle a choisies, quelle est sa préférée ? «C’est celle de Gaétan Boucher qui dit : “C’est facile d’être le meilleur. Il faut juste travailler plus fort que les autres.”»

Elle colle bien à la femme d’affaires qui ne manque pas d’idées pour faire grandir son entreprise et qui y met toute son énergie. «Je tripe à fond sur mes projets, lance-t-elle. Ils auront toujours un dénominateur commun, soit toucher le cœur des gens.»

Compagnie

Fondée en : 2015

Domaine d’affaires : industrie du cadeau

Actionnaires : Nancy Couture

Nombre d’employés : 9