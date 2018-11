Emily Ratajkowski revendique son droit de ne pas porter de soutien-gorge

Emily Ratajkowski ne s'attendait pas à ce que sa décision d'aller manifester contre Brett Kavanaugh sans soutien-gorge lui attirerait autant d'animosité de trolls sur le web.

L'actrice et mannequin faisait partie des milliers de manifestants qui ont défilé à Washington pour protester contre la nomination du juge à la Cour Suprême, et même si la jeune femme et son amie, Amy Schumer, également présente, ont été arrêtées par la police, la tenue d'«Emrata» est le sujet qui a le plus animé les discussions.

«Je savais que ce serait important d'être sur place et je savais que certaines personnes allaient trouver ça scandaleux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on se demande pourquoi je ne portais pas de soutien-gorge sous mon débardeur. Il faisait 32 degrés, je manifestais dans Washington en jean. Mes vêtements me semblaient normaux. Et j'étais là pour parler de politique. Pourquoi on s'intéresse à ce que je porte?», s'est-elle interrogée dans Stellar Magazine.

Certaines personnes n'avaient en effet pas hésité à déclarer qu'Emily Ratajkowski s'était rendue moins crédible en ne portant rien sous son t-shirt et n'avait pas rendu service à la cause qu'elle défendait.

Ces réactions avaient mis en colère Amy Schumer, qui n'avait pas hésité à défendre son amie sur les réseaux sociaux. «Les gens critiquent @emrata parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge lorsqu'elle a été arrêtée. Pour commencer, je ne portais pas de soutien-gorge non plus. Dans le guide de “Qu'est ce qu'il faut porter quand vous êtes interpellée pendant 4 heures après une manifestation de deux heures”, les soutiens-gorges ne sont pas recommandés. Emily s'est sacrifiée pour se battre pour les droits des femmes à faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Pourquoi ne pas lui renvoyer la politesse et envoyer toute cette énergie toxique vers ceux qui la méritent?», avait écrit l’humoriste sur Instagram.