Enfermer son téléphone pour son bien!

Malgré les campagnes de prévention et des sanctions plus sévères pour les textos au volant, la distraction est en cause dans plus de 50 % des accidents, selon la SAAQ. Ce fléau a donné l’idée à une compagnie québécoise de créer un dispositif qui emprisonne le téléphone lorsqu’on conduit.

Est-ce qu’on est rendus là ? Hélas oui. Je me le dis chaque fois que je m’arrête au feu rouge. La plupart de mes voisins automobilistes pitonnent et ont encore les yeux sur l’écran quand le feu vire au vert.

« On a une espèce de dépendance maladive à nos téléphones, c’est pour ça qu’on a voulu créer un produit pour nous forcer à résister à la tentation lorsqu’on conduit », m’explique le directeur général de Neka Solution, Martin Bissonnette.

Un bidule à 200 $

Cette firme vient de breveter un système de verrouillage intelligent pour cellulaire qui s’appelle Block + Lock. La version grand public vient d’être commercialisée.

J’ai fait un essai routier pour voir comment fonctionnait ce bidule à 200 $. C’est simple : tu poses ton téléphone sur le boîtier qui le verrouille lorsque tu roules. Impossible de texter. Tu peux retirer ton cellulaire du dispositif seulement si tu es en arrêt depuis plus de 10 secondes, mais si tu avances à nouveau et que ton téléphone n’est pas dans sa petite prison métallique, le mécanisme se met à hurler.

La version pour l’industrie du transport lourd permet aux employeurs, grâce à un système de transmission de données, de voir si les chauffeurs trichent.

Si les assureurs s’y intéressent

J’ai invité Steve Thibault à venir essayer le dispositif. C’est un gars dont la vie a basculé quand une femme qui textait au volant a foncé sur sa voiture à 120 km/h.

Comme des joueurs de hockey, les symptômes de la commotion cérébrale de Steve sont devenus chroniques au bout de quelques années. On parle ici d’étourdissements, de confusion, de troubles d’attention et de sensibilité excessive à la lumière et au son.

Depuis qu’il a 30 ans, ce père de famille ne peut ni conduire, ni travailler, ni s’occuper de ses enfants sans assistance.

Qu’est-ce que Steve a pensé du bidule ? « Je crois que ça devrait être obligatoire dans toutes les voitures », tranche-t-il.

À son avis, une technologie du type de Block + Lock va finir par être adoptée par des compagnies d’assurance, qui offriront des réductions sur les primes aux conducteurs qui détiennent un tel dispositif.

J’ai contacté plusieurs compagnies d’assurance automobile. Elles m’ont dit suivre de près toute nouvelle technologie qui pourrait avoir un impact sur la tarification de leurs assurés.

Desjardins possède déjà Ajusto, un dispositif qui évalue les habitudes de conduite. La version d’Ajusto en application pour cellulaire lui permet également de savoir si votre téléphone est utilisé pendant que vous conduisez.

Plutôt que de contraindre les automobilistes avec un dispositif comme Block + Lock, le gouvernement préfère encore miser sur la prévention, m’explique Mario Vaillancourt, de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Il rappelle d’ailleurs que les nouvelles sanctions pour avoir utilisé le cellulaire au volant, entrées en vigueur cette année, sont bien plus sévères qu’avant avec des amendes de 300 $ à 600 $, l’ajout de cinq points d’inaptitude, et dans certains cas la suspension immédiate du permis.

Selon le porte-parole de la SAAQ, leurs effets sur le bilan routier devraient se faire sentir.

Coffre à gants

Alors, pendant que l’argent des contribuables est investi en répression policière et en publicités qui nous rappellent l’évidence (qu’on est tous à deux doigts de la mort...), le bilan routier reste terrifiant.

En moyenne depuis 2011, 380 personnes perdent la vie chaque année.

Peut-être qu’un jour, le gouvernement imposera un détecteur d’alcool, de drogue et une « prison pour cellulaire » dans toutes les voitures, mais on est bien loin de là.

En attendant, rien ne vous empêche de vous acheter un bidule ou une application qui vous aidera à gérer cette dépendance au téléphone. Encore plus simple et moins cher, il y a quelque chose dans votre auto qui s’appelle un coffre à gants, vous pouvez y laisser votre cellulaire, et le tour est joué !