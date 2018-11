GM va cesser de produire certains modèles

En plus d'annoncer la fermeture de cinq usines et la perte de 15 000 emplois, GM a également confirmé qu'elle cesserait de fabriquer plusieurs modèles de voitures.

Le constructeur a confirmé dans un courriel envoyé à USA Today qu'il arrêtait de produire la Volt, la Cruze ainsi que l'Impala, a expliqué le porte-parole Kevin Kelly.

Dix ans après avoir lancé la Volt, sa voiture hybride électrique, voilà que GM va mettre fin à sa production. GM présentait cette voiture comme un symbole de son expertise en terme de propulsion alternative.

AFP

Le constructeur s'est repositionné avec la Bolt, voiture 100% électrique contrairement à la Volt qui possède un petit moteur à gaz en plus de sa batterie.

La Cruze a longtemps été décrite comme l'exemple de la reprise de GM après sa faillite et son sauvetage par les gouvernements américain et canadien.

La compagnie pourrait également arrêter de produire la Cadillac XTS, la Cadillac CT6 ainsi que la Buick LaCrosse.

Ce changement serait pour plaire aux consommateurs américains qui se dirigent de plus en plus vers les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes.

GM a annoncé une sévère cure d'amaigrissement à coups de milliers de suppressions d'emplois, pour économiser 6 milliards de dollars et être plus compétitif dans un secteur en pleine révolution.

Au total, GM va supprimer en 2019 15% des emplois du groupe en cessant la production sur sept sites: un à Oshawa au Canada, quatre aux États-Unis et deux en dehors de l'Amérique du Nord.