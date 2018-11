Legault ne pourra pas réaliser toutes ses promesses, dit Leitao

Il est impossible pour la CAQ de réaliser l’ensemble de ses engagements en infrastructure sans augmenter le budget associé au Plan québécois des infrastructures (PQI), croit l’ancien ministre libéral Carlos Leitao.

C’est ce qu’il a indiqué, lundi, en prévision de la mise à jour économique que présentera le gouvernement Legault le 3 décembre, sorte de mini-budget.

«Il leur sera impossible de réaliser les maternelles 4 ans dans l’ensemble du Québec, de construire le troisième lien à Québec, de réaliser l’élargissement de l’autoroute 30, le prolongement des autoroutes 13 et 19 et construire un nouvel hôpital en Outaouais, tout ça d’ici quatre ans et sans toucher au PQI», a analysé le porte-parole libéral en matière de finances, lundi, lors d’un point de presse.

Autrement dit, selon lui, le gouvernement Legault devra bonifier le montant du PQI, présentement de quelque 100 milliards $ sur 10 ans, «s’il souhaite respecter la ribambelle d’engagements qu’il a pris».

En campagne, le premier ministre François Legault s’était engagé à travailler à l’intérieur de l’enveloppe prévue de 100 milliards $.

Main-d’œuvre

De plus, M. Leitao demande au gouvernement Legault de poursuivre les efforts entamés par les Libéraux en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre.

«Nous nous attendons à ce que l’actuel gouvernement mette en œuvre cette politique [sur la main-d’œuvre]», a-t-il indiqué.

Cette politique prévoit notamment comme solution l’utilisation de la main-d'œuvre étrangère et la robotisation des procédés.

À cet égard, M. Leitao croit que la mise à jour de lundi prochain sera un «test» pour le gouvernement Legault.