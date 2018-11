L’essence plus chère que le prix réaliste à Sherbrooke

Le prix de l'essence continue à faire réagir un peu partout au Québec et Sherbrooke ne fait pas exception. Les automobilistes qui ont dû faire le plein dans les derniers jours ont probablement constaté que le prix à la pompe est élevé. Et ce n'est pas une idée que les automobilistes se font.

Le prix de l'essence est effectivement plus élevé en Estrie que dans plusieurs autres régions. Lundi, le prix à la pompe atteignait 1,16$ dans la région, comparativement à 1,10$ à Québec, 1,12$ à Trois-Rivières et même 1,12$ à Montréal.

Malgré un prix plus élevé à Sherbrooke, les automobilistes se résignent: «On paie de 5 à 6 cents de plus qu'ailleurs, dont Montréal, mais on ne peut pas s'en aller faire le plein à Montréal», a confié un automobiliste à TVA Nouvelles. Un autre affirme: «On n'a pas le choix! Ils nous tiennent!»

Certains automobilistes ont des stratégies pour économiser! «Moi, j'en mets moins ici et souvent, je vais à l'extérieur justement pour économiser», explique une conductrice croisée par TVA Nouvelles.

De son côté, CAA-Québec évaluait lundi que pour Sherbrooke, le prix réaliste était 1,14$ le litre d'essence, soit 2 cents de moins que le prix affiché à la pompe.

La différence entre le prix coûtant de l'essence et le prix vendu est par ailleurs de 10 cents, estime l’organisme de défense des automobilistes. Pourtant, des propriétaires de stations-service, à qui TVA Nouvelles a parlé, affirment que leur profit est bien en dessous de ce qu'avance CAA-Québec.

Les Sherbrookois désavantagés

Toujours selon l'organisme, le prix de l'essence plus élevé à Sherbrooke s'explique par une dynamique particulière dans le marché. «À Sherbrooke, on maintient des prix à la pompe de façon continue sur une longue période de temps. Pourtant, le marché de l'essence raffiné, c'est un marché qui bouge sans cesse», fait observer la porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier. Cette situation désavantagerait les automobilistes sherbrookois.

Plusieurs automobilistes ont fraîchement en mémoire le cartel des prix de l'essence en Estrie. Des détaillants ont été reconnus coupables d'avoir fixé le prix de l'essence entre 2001 et 2006.

Mais est-ce que la fixation du prix appartient bel et bien au passé? Le professeur à la Faculté de gestion de l'Université de Sherbrooke, Luc Savard, explique que «le recours des citoyens lorsqu'ils ont l'impression que la concurrence ne fonctionne pas, c'est toujours de porter plainte au bureau de la concurrence.»

Dans plusieurs marchés, on observe que, là où il y a une forte concurrence, les prix sont souvent à l'avantage du consommateur.

-D'après un reportage d'Amélie Marcoux