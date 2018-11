Ottawa pourrait être visé par une action collective

L’organisme ENvironnement JEUnesse (ENJEU) estime que la cible de réduction des gaz à effet de serre du gouvernement Trudeau est insuffisante pour protéger la population et a déposé lundi une demande de recours collectif pour le forcer à poser des gestes concrets.

«Le gouvernement subventionne les énergies fossiles et vient d’acheter un pipeline. C’est totalement incohérent pour la transition écologique», a déploré Catherine Gauthier, directrice générale d'ENJEU.

Dans sa demande d’autorisation pour exercer une action collective contre le gouvernement canadien, au nom de tous les Québécois de 35 ans et moins, ENJEU réclame du gouvernement canadien un dédommagement punitif de 100 $ pour chacun des Québécois de 35 ans et moins.

La somme récoltée, soit un montant avoisinant 350 millions $, serait investi dans la lutte aux changements climatiques.

Selon Catherine Gauthier, la cible actuelle d’Ottawa est insuffisante pour protéger les jeunes Québécois des impacts catastrophiques des changements climatiques à long terme.

«Il faut agir rapidement et réduire nos émissions de 40 à 70 % pour 2050», ajoute la porte-parole de 29 ans.

«L’heure est grave»

«En ce moment, la réduction désirée représente une augmentation par rapport aux émissions de 1990, a-t-elle dit. C’est nettement insuffisant, et on n’a même pas de plan concret.»

L’action collective demande aussi à la cour de déclarer qu’il y a eu violation de droits des citoyens: le droit à un environnement sain et à l’égalité des chances entre les générations.

Égalité des chances

L’action collective demandée par ENJEU est faite d'ailleurs uniquement au nom des Québécois de 35 ans et moins.

«On ne prétend pas représenter l’ensemble de la population. Notre groupe sert les jeunes et on est parmi les générations qui seront les plus affectées par les impacts, en 2050», a expliqué Catherine Gautier.

Un dossier «solide»

Les avocats de Trudel, Johnston et Lespérance travaillent sur le dossier depuis presque deux ans, dans un cas pro bono. Ce bureau a vu 100 % de ses démarches en action collective être autorisées.

«On pense que ce dossier est extrêmement solide sur le plan juridique. Il y a une urgence d’agir. Non seulement le gouvernement ne fait rien, mais il se dirige exactement dans le sens opposé», a exposé Me André Lespérance.

«On croit que cet enjeu est au centre des problèmes auxquels la société est confrontée et qu’on peut faire une différence en aidant en particulier les jeunes, a-t-il ajouté. On en profite, mais nos enfants vont payer, plus tard. C’est un sentiment de responsabilité qui s’imposait à nous.»

Des dossiers semblables traités aux États-Unis et en Hollande ont inspiré l’initiative québécoise.

«On a un régime différent. Si l’idée est la même, le moyen d’y parvenir est adapté à la situation canadienne; à la charte», a expliqué Me André Lespérance.