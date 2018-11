Ozzy Osbourne ne veut plus jouer avec Black Sabbath

Ozzy Osbourne est passé à autre chose. Le rockeur mythique vient de révéler au Sunday Times qu'il n'avait pas du tout aimé la dernière tournée avec Black Sabbath, en 2017.

«C'est comme si j'étais jeune et que j'avais rencontré une fille, Susie, que je n'ai plus croisé pendant 30 ans. Et puis elle revient en ville et tu te dis ''Tiens je vais appeler Susie'' parce que dans ta mémoire il y a encore tous les bons moments, et tu te dis ''Je me souviens de cette semaine qui était géniale''. Et puis tu vas la voir et tu réalises qu'il y a eu plus de trois ans pendant lesquels c'était l'enfer», a-t-il expliqué.

Le pire, pour l'artiste, a été de travailler de nouveau avec celui qui a été son guitariste au sein du groupe depuis le début, Tony Iommi. «Est-ce que j'aime bosser avec lui ? Pas vraiment. Est-ce que je l'aime en tant que personne ? Oui, je l'adore en tant que personne. Mais si on me disait ''Est-ce qu'il y avait un leader dans Black Sabbath'', je devrais dire que c'est Tony Iommi, parce que, quand il jouait de la guitare, on restait assis à l'écouter en répétition et on disait ''Bon ben qu'est ce qu'on fait maintenant?''», a-t-il révélé.

Ozzy Osbourne est actuellement en tournée (solo) pour se ses dernières dates d'adieu à la scène - mais pas à la musique. «Je préfère faire mes concerts comme ça, maintenant», a-t-il confié au journal.