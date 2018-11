Plusieurs activités pour souligner le 100e anniversaire de Fernand Nault

L’année 2020 marquera le 100e anniversaire de naissance de Fernand Nault, figure emblématique des Grands Ballets Canadiens et du milieu de la danse au Québec.

Plusieurs activités de commémoration sont prévues d’ici deux ans pour souligner l’apport de l’artiste au patrimoine culturel québécois.

Fernand Nault a notamment chorégraphié la mouture des Grands Ballets du spectacle «Casse-Noisette», qui fait courir entre 42 000 et 45 000 personnes chaque année à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, dans le temps des Fêtes.

Parmi les initiatives à venir, on peut déjà annoncer la mise en circulation d’un timbre commémoratif, la publication d’un roman graphique – dont le scénario est signé Kerry-Ann Saouter, qui a déjà interprété Clara dans «Casse-Noisette» – et la mise en ligne d’une page Wikipédia officielle dédiée à Fernand Nault.

André Laprise, fiduciaire du Fonds chorégraphique Fernand Nault, gestionnaire et gardien de la propriété intellectuelle de ce dernier et répétiteur attitré aux Grands Ballets Canadiens, est par ailleurs à la recherche de partenaires pour mener à bien la production d’un documentaire portant sur le legs de Fernand Nault. Ce dernier est né à Montréal en 1920 et décédé en 2006.

«C’est quelque chose de très difficile et de très onéreux», a précisé M. Laprise au sujet du documentaire, pour lequel il dit avoir déjà tenté quelques approches, en entrevue avec l’Agence QMI.

Notre histoire

Comme le fait valoir André Laprise, Fernand Nault a été l’un des pionniers du milieu de la danse au Québec: sa version de «Casse-Noisette» a été le premier ballet classique intégral présenté par les Grands Ballets Canadiens, en 1964, et sa relecture de «Carmina Burana» a été l’une des créations porteuses de l’Exposition universelle de 1967, et a permis aux Grands Ballets de réaliser la première tournée internationale de leur histoire, entre autres.

«Si on regarde le répertoire des œuvres qu’il a créées pour les Grands Ballets, il a été très, très productif», a souligné M. Laprise, en parlant de Fernand Nault.

De fait, seulement pour les Grands Ballets, Fernand Nault a conçu une trentaine de productions, étalées sur plus de 25 ans, en plus d’exporter son talent ailleurs dans le monde.

«Il a contribué à consolider la danse. Il a été important aux Grands Ballets, mais aussi pour l’École supérieure de ballet du Québec. Il a aidé à structurer les programmes de formation, le programme d’enseignement. Il a touché un peu à tout», a indiqué André Laprise, qui travaille à honorer la mémoire de son mentor au nom du Fonds chorégraphique Fernand Nault.

Les Grands Ballets Canadiens feront probablement partie des festivités à titre de partenaires et pourraient être le théâtre d’une soirée retrouvailles des principaux acteurs de l’institution lorsque toutes les attractions seront mises en place.

«Ce qui m’intéresse, c’est de mettre en valeur notre patrimoine en danse. Fernand Nault est une belle excuse, en tant que grand pilier de notre répertoire. Moi, j’aimerais beaucoup que ce 100e anniversaire éveille l’intérêt pour notre histoire en danse, parce qu’on a une très belle et grande histoire, dont Fernand Nault est l’un des bâtisseurs assez importants», a conclu André Laprise.