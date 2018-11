«Révolution» : les Twins émus aux larmes par Yoherlandy

Yoherlandy a choisi de mettre en scène un passage particulièrement difficile de son existence afin de toucher les maîtres et le public lors de la demi-finale de révolution. Il a dansé pour rendre hommage à son frère décédé.

Le jeune Montréalais de 27 a dansé sur la touchante Amen du groupe britannique Amber Run. En dansant, il a illustré son déchirement face à la perte de son frère.

«C’est certainement la période la plus difficile que j’ai vécue. J’ai voulu rendre hommage à mon frère, et faire quelque chose de beau pour lui. C’était pour lui que je voulais danser», a déclaré Yoherlandy.

Le jeune danseur a même douté de lui avant de monter sur scène, il a craint d’être submergé par ses émotions et d’être incapable d’offrir sa performance.

«C’est quelque chose qui vient toujours me chercher. Tout au long du numéro, je ne voulais pas pleurer. Mais à la fin, je pense que je me suis lâché; c’était très émouvant pour moi. Mes larmes représentaient surtout ma fierté d’avoir dansé pour lui. À ce moment-là, je ne pensais plus du tout à la compétition», a-t-il expliqué.

Porté par son frère, il a dansé de façon magistrale. Les Twins en ont été bouleversés et émus aux larmes.