Trois organismes s'associent contre le déversement d’eaux usées

Les organismes Eau Secours, la Fondation Rivières et Nature Québec lancent lundi une campagne pour demander au gouvernement provincial de mettre en place des solutions afin d’arrêter les déversements d’eaux usées et de mieux les encadrer s’ils sont nécessaires.

Cette demande survient après le déversement de millions de litres d’eaux usées non traitées par Longueuil dans le fleuve Saint-Laurent et Shawinigan dans les rivières Shawinigan et Saint-Maurice.

«Les déversements d'eaux usées semblent être la norme au Québec et on sent que les gens sont vraiment découragés par la situation. Les élus nous disent que ces déversements sont inévitables, mais c'est faux. Plusieurs solutions existent; tout ce qu'il manque, c'est un peu de volonté politique», a indiqué Alice-Anne Simard, directrice générale d'Eau Secours, dans un communiqué.

Les solutions proposées par les organismes incluent notamment la constitution par le gouvernement d'une équipe d'experts en gestion des eaux usées, un encadrement des 93 municipalités qui déversent leurs eaux usées, une interdiction d'effectuer des déversements sans autorisation du ministère de l'Environnement, ou encore une amende imposée aux municipalités selon les volumes d'eaux usées déversés.

«Il y a un manque de cohésion au sein du gouvernement. Présentement, c'est le ministère de l'Environnement qui récolte les données sur les déversements, mais c'est le ministère des Affaires municipales qui donne l'argent aux municipalités pour qu'elles se conforment au règlement. Le problème, c'est que les deux ne se parlent pas», a déploré Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières.

Les trois organismes environnementaux soutiennent que ces eaux d’égouts non traités «causent des dommages aux espèces aquatiques, se répercutent dans la chaîne alimentaire et, dans certains cas, peuvent poser des risques pour les humains qui boivent l'eau des rivières et du fleuve Saint-Laurent».

Selon eux, même si les déversements au cours des dernières années à Gatineau, Québec et Trois-Rivières ont été largement médiatisés, «ils ne sont que la pointe de l'iceberg : il y a eu 62 000 déversements au Québec en 2017, comparativement à 1 300 déversements en Ontario», peut-on lire.

Une pétition à destination de François Legault ainsi qu’à la ministre de l’Environnement, Marie Chantal Chassé et à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a également été mise en ligne.