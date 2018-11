Un homme de 86 ans arrêté pour agression et séquestration

Un homme de 86 ans devra faire face à la justice pour avoir attaqué et séquestré une femme de 77 ans dans une résidence pour aînés de Laval, dimanche en fin d’après-midi.

«L’homme l’a séquestrée à l’aide d’une arme blanche, explique Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval. Il a ensuite été menotté et contrôlé par les policiers.»

La victime a subi des lacérations à une main, mais sa vie n’est pas en danger.

L’incident est survenu vers 16h45 au Manoir Laval, un établissement appartenant aux Résidences Soleil situé sur le boulevard de l’Avenir.

Selon Mme Beshara, les deux personnes se connaissaient et habitaient depuis peu à cet endroit.

«L’homme et la femme s’étaient fréquentés, mais ils n’étaient plus ensemble», ajoute la porte-parole.

Le suspect a été arrêté et interrogé par les enquêteurs. Il comparait ce lundi au palais de justice de Laval et devra répondre à des accusations de menaces de mort, de séquestration et d’agression armée.

TVANouvelles.ca a tenté de joindre un porte-parole des Résidences Soleil concernant cet événement, mais personne n’était disponible pour commenter, lundi.