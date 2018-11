Un organisme québécois poursuit Ottawa pour son inaction

ENvironnement JEUnesse a déposé lundi une demande d’autorisation afin d’exercer une action collective contre le gouvernement fédéral au nom de tous les jeunes de moins de 35 ans pour son inaction dans la lutte contre les changements climatiques.

Un montant de 100$ par membre de l’action collective est demandé à titre de dommages punitifs.

L’organisme a choisi le cabinet d’avocats Trudel Johnston & Lespérance, spécialisé dans les actions collectives, pour le représenter.

«ENvironnement JEUnesse allègue que le gouvernement du Canada brime les droits fondamentaux d’une génération, peut-on lire dans un communiqué annonçant le dépôt de l’action collective. Il contrevient aux droits des jeunes, d’une part parce que sa cible de réduction de gaz à effet de serre n’est pas suffisamment ambitieuse pour éviter des changements climatiques dangereux et, d’autre part, parce que ses actions ne permettent pas l’atteinte de cette cible, pourtant déjà déficiente.»

ENvironnement JEUnesse poursuit en disant que «si le gouvernement continue dans cette voie, les 0-35 ans subiront les conséquences graves des changements climatiques, les privant ainsi de leur droit à un environnement sain et à la protection de la biodiversité, de leur droit à la vie et à la sécurité, et de leur droit à l’égalité».

En outre, l’organisme critique la récente décision du gouvernement canadien d’acheter un pipeline «en notre nom» et l’accuse de subventionner les compagnies de pétrole plutôt que d’agir contre les changements climatiques en accélérant une transition écologique.

ENvironnement JEUnesse et Trudel Johnston & Lespérance ont indiqué lundi que plusieurs démarches du genre ont été entamées à travers le monde. Aux Pays-Bas, notamment, le gouvernement a ainsi été forcé de se doter d’un plan concret pour atteindre sa cible climatique, ont-ils souligné, ajoutant que «des poursuites du même type sont également en cours aux États-Unis, en Belgique, en Norvège, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en Colombie et au Royaume-Uni».