Un suspect est arrêté... aux danseuses

Un individu a commis un vol qualifié dans un dépanneur Canadian Tire de Beauport, dimanche soir, avant de prendre la fuite dans un véhicule de marque Buick, volé plus tôt en journée.

Le malfaiteur est débarqué dans le commerce au coin de la rue D’Estimauville et du boulevard Sainte-Anne vers 21h. Il serait reparti avec de l’argent liquide.

Vers 22h35, il s’est ensuite dirigé au 1350 chemin Sainte-Foy, soit un dépanneur EKO, où il a commis un autre vol qualifié et est reparti avec une somme d’argent. De plus, le la description du véhicule utilisé par le suspect correspond également à la description du véhicule Buick Encore volé plus tôt dans la journée.

La personne aurait ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule qu’elle a préalablement volé en après-midi dans l’arrondissement Limoilou.

C’est aux environs de 23h, alors que les policiers ratissent la ville, que le véhicule volé Buick Encore 2014 noir est localisé dans le stationnement du 915 Boulevard Charest Ouest, soit le cabaret Lady Mary Ann.

Les policiers ont localisé le suspect à l’intérieur du cabaret. L’homme de 43 ans a été arrêté pour le vol de véhicule ainsi que les vols qualifiés. Il est présentement détenu.